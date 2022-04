Santa Anita: velan restos de joven asesinado por resistirse a asalto y su familia pide justicia

En Santa Anita, los familiares y allegados de Diego Carrión exigieron justicia por su muerte. Él fue apuñalado con arma blanca al resistirse a un asalto el pasado lunes 25 de abril. Tras dos días de permanecer internado en la unidad de cuidados intensivos, el joven estudiante no pudo recuperarse de las graves heridas y perdió la vida.

Durante su velorio, su familia denunció una serie de irregularidades por parte del personal de Serenazgo, la Policía Nacional y el sistema de justicia, ya que uno de los delincuentes fue atrapado por los vecinos pero fue puesto en libertad por la PNP horas después.

“Si ya lo habían agarrado al delincuente, ¿por qué o para qué lo soltaron? ¿Por qué no lo tuvieron en una carceleta hasta que se pueda regularizar el NN? ¿Por qué los policías no me han querido aceptar la denuncia? Las tres veces que he ido me han mandado a diferentes lugares. ¿Por qué el policía estaba a favor del delincuente? ¿Un joven estudiante no tiene derechos? ¿Un joven trabajador que se gana honradamente su dinero no tiene derechos?”, cuestionó un ser querido de la víctima, que prefirió el anonimato, en diálogo con La República.

La mujer afirmó que el crimen fue captado por las cámaras de seguridad del distrito. Las imágenes muestran cómo los delincuentes interceptan a Diego Carrión para despojarlo de sus pertenencias, además de agredirlo con un cuchillo y una piedra por oponer resistencia.

“Diego pidió ayuda; el Serenazgo no hizo nada, la Policía no hizo nada. Diego estaba sangrando porque lo agredieron con arma blanca. No le dieron apoyo. Lo dejaron morir a Diego. Ahorita, Diego debería estar luchando por su vida en el hospital, no debería estar aquí en el ataúd. Le echo la culpa al fiscal. Si no lo resuelven, yo voy a convocar una marcha”, continuó.