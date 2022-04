SJL: mujer denuncia a médico por agredirla sexualmente en centro de salud

Una mujer de 24 años acusó a Julio Pedro Sánchez Huamán, doctor del Centro de Salud 10 de octubre, por haberla agredido sexualmente a través de tocamientos indebidos durante una inspección médica a la que asistió con su menor hija.

Sánchez Huamán fue detenido tras la denuncia interpuesta por la mujer. Sin embargo, pese al pedido de prisión preventiva del fiscal, el galeno fue puesto en libertad gracias a un habeas corpus .

De acuerdo a la denunciante, el último 20 de abril acudió, junto con su hija de dos años, al establecimiento de salud para realizarse unos exámenes médicos de rutina, porque ya le correspondía retirarse el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre.

La mujer aseguró que, durante la ecografía trasvaginal que Sánchez Huamán le estaba realizando, sintió los tocamientos indebidos. “Me quedé en shock, luego lo pateé, porque me había provocado un dolor. Entonces, nuevamente siento eso que me está haciendo”, contó a América Noticias.

“(...) Yo agarro a mi hija porque me dijo que ya habíamos terminado y yo me fui. Quiero justicia, porque lo que me ha hecho fue delante de mi menor hija”, agregó.

El padre de la mujer la acompañó para presentar la denuncia contra el médico, quien fue capturado, pero gracias a un pedido de sus abogados salió en libertad. Este fallo provocó la indignación de familiares, amigos y vecinos de la mujer, quienes protestaron en las fueras del Centro de Salud 10 de Octubre.

“Me siento indignado que el fiscal, teniendo pruebas, le ponen prisión preventiva de nueve meses, pero a las 72 horas este hombre ha salido libre y aún gente que se ha atendido hoy (en el centro de salud) dicen que él está atendiendo”, dijo el progenitor.

Respuesta de Diris Lima Centro

La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Centro informó que el médico denunciado ha sido relevado de la atención presencial en la posta que pertenece al Ministerio de Salud (Minsa), mientras duren las investigaciones .

A su vez, la entidad dispuso la atención profesional de un psicólogo en el Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Perú.

Por último, la Diris Lima Centro aseguró que implementarán mejoras en los flujos de atención en áreas ginecobstetras en el centro de salud.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).