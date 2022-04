Falso pastor estafó a fieles: les pedía dinero y donación de electrodomésticos para ONG inexistente

Un hombre identificado como Jorge Chávez Acosta se hacía pasar como un pastor, predicador de la palabra y/o ungido de Dios para estafar a varios ciudadanos de diferentes regiones del Perú. El ciudadano mencionaba ser parte de una ONG que ayudaba a las poblaciones más vulnerables de la selva.

Bajo esta fachada en Facebook, el sujeto pedía dinero a sus fieles para que le donen dinero o electrodomésticos en favor de la falsa obra. Una de las víctimas, Erika Mayuri, contó que conoció al hombre mediante redes sociales cuando le envió una solicitud de amistad.

“Acepté ser su amigo y me habló. Me dijo ‘soy hermano y te invito a mi ONG y también para que participes en la directiva de la ONG’. Tenemos documentos que nos van a dar donaciones de diferentes empresas”, narró la ciudadana en Panamericana.

Tras ello, la mujer aceptó, pero le aclaró que no contaba con mucho dinero. “Así poco a poco me pedía dinero para que le apoye con documentos y otras cosas. Yo le había donado un total de 15.000 soles. Pero un día me pidió un televisor como donación.

“Me dijo que quería un televisor. Yo tuve que recurrir a una amiga para que saque el televisor en una empresa y ya luego pagarlo cuando me devolviera. Esto último nunca pasó”, precisó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a este hombre por cuarta vez tras la denuncia hecha por la víctima. Asimismo, se conoció que seducía a las mujeres para lograr su objetivo de donación. De acuerdo a un abogado experto en la materia, este hombre debería purgar condena por 12 años si es que es reincidente. Por ahora, algunas personas que fueron estafas no han denunciado por temor a represalias.