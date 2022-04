¿Cómo evitar que el divorcio afecte demasiado a los hijos?

Los divorcios van en aumento. Según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), en el 2021, se inscribieron 8.112 divorcios en el Registro de Personas Naturales, que significa un crecimiento del 77,35% respecto al número de divorcios inscritos en 2020, 4.574 en total.

Las separaciones pueden ser complicadas para las parejas que están pasando por dichos momentos tan complicados, pero si es difícil para los dos adultos involucrados, puede llegar a serlo aún más para los hijos.

Según la psicóloga Karina Ruiz, con amplia experiencia en parejas jóvenes, una de las principales razones que hace que una pareja se quede en una relación que ya no funciona son los hijos. “Algunos padres tienen tanto miedo de lastimar a sus hijos, por todo el proceso del divorcio, que prefieren quedarse juntos cuando esa unión ya está, lamentablemente, rota”, explicó Ruiz conversación con La República.

Pero estos motivos, por más bienintencionados que sean, no suelen ser muy beneficiosos para los primogénitos del matrimonio, debido a que, en muchos casos, suelen verse involucrados en un ambiente tóxico, lleno de discusiones y faltas de cariño porque ya no hay una base sólida en la relación.

La cifra de divorcios se incrementó un 77% en relación del 2020 al 2021.

Consejos para una ruptura saludable y emocionalmente equilibrada

Si bien las separaciones siempre van a ser dolorosas para la familia en general, lo que psicóloga Karina Ruiz recomienda es que sea lo menos traumatizante posible para los hijos, a fin de evitarles algún daño emocional a futuro. Por ello, aquí comparte unos consejos para poder divorciarse de la manera más saludablemente posible.

No mentirle a los niños

Ante una separación, se debe informar a los hijos de lo que está ocurriendo . Es importante que la pareja decida en conjunto el mejor momento para tener esa charla con los menores, a fin de minimizar los impactos negativos, como el sentimiento de inestabilidad o confusión.

La experta comprende que hay ciertos términos y temas que no se pueden compartir con los hijos, pero, pese a ello, recalca que nunca hay que mentirles o darles información que se aleje de la realidad.

“Se debe hablar del tema con ellos, no mentirles ni engañarlos. De acuerdo a la edad de los hijos hablar sobre lo que están pasando como pareja y aclarar que eso no va afectar su papel como padres ante ellos”, compartió Ruiz.

Los divorcios afectan a los hijos tanto como a la pareja en medio de la separación. FOTO: Instagram / MisAbogados

La especialista también explica que uno de los mayores miedos de los pequeños de casa en una separación es precisamente que los progenitores ya no los quieran igual o no les den la atención necesaria cuando ya no estén juntos. Por ello es tan importante hacerles entender que la pareja podrá separarse, pero que siempre serán sus padres.

Además, Karina Ruiz recomienda el apoyo de películas o libros para explicar el proceso de divorcio. “Puede ser de mucha ayuda especialmente si los hijos son pequeños y no comprenden ciertos términos respecto a una separación”, dijo la psicóloga.

No discutir frente a los hijos

Según Ruiz, uno de los traumas más habituales en los hijos tras un divorcio es haber presenciado peleas entre sus progenitores. Debido a ello, pese a que los padres afronten sentimientos y emociones difíciles, es vital mantener un trato cordial frente a los hijos . “Nunca se debe hablar mal del otro frente a sus hijos. Es muy importante mantenerlos alejados lo más posible del conflicto de pareja”.

Las peleas frente a los hijos son de las cosas más traumatizantes en el proceso de divorcio. FOTO: Instagram / Bebéymás

Discutir o insultarse frente a los hijos solo provoca miedos en los pequeños, e incluso puede llegar a incitar faltas de respeto hacia los padres, especialmente si los vástagos son adolescentes.

“Si, por ejemplo, hay una ruptura por infidelidad y la parte afectada critica al progenitor frente al hijo, solo conseguirá provocar rencor en el menor y, tarde o temprano, se lo va a reprochar al padre”, declaró Ruiz.

Mantener una estabilidad en la familia

La pareja ya no vivirá junta bajo un mismo techo, pero aún siguen siendo una familia, y es vital mantener una sensación de equilibrio para los hijos. La situación va a ser más sencilla de sobrellevar si los menores sienten que la sensación de unión familiar sigue intacta.

“En lo posible se debe tratar de llegar a acuerdos con la pareja para que decidan cómo va estar la situación. Definan responsabilidades, tiempos, funciones”, explica la psicóloga Karina Ruiz. Ella deja en claro que ninguna decisión tomada respecto a los hijos debe ser tomada en solitarios. “ Todo debe ser consensuado, porque los hijos son los dos ”, sostuvo la experta.

Se debe intentar buscar un equilibrio en la familia, pese al proceso de divorcio. FOTO: Instagram / SomosPsicologos

Buscar ayuda profesional

En muchos casos, los hijos no querrán hablar con los padres respecto a las muchas emociones que están experimentando durante la separación, incluso si la situación se manejó de la mejor manera posible.

Por ello, es importante ofrecerles la ayuda de una psicóloga o terapeuta para que puedan expresarse abiertamente sin temor a ser juzgados. “Es recomendable que los hijos asistan a terapia durante todo el proceso para que puedan canalizar todas las emociones que puedan estar pasando durante el divorcio o separación”, explicó Karina Ruiz.