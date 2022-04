Arequipa: conflicto amenaza peregrinaje al santuario de Chapi

Por: Roberth Orihuela

La fiesta de la patrona de Arequipa, la Virgen de Chapi, corre el riesgo de ser saboteada por los comuneros del distrito de Polobaya. Estos bloquearon la única vía, en el tramo de 7 Toldos, que lleva hasta el santuario. Así lo informó ayer el subgerente de Transporte Público y Circulación Vial, Juan Carlos Callacondo Velarde, durante la presentación del Plan Chapi.

El funcionario anunció que hoy acudirán a Polobaya para dialogar con la población para que permitan el paso por las festividades. Según el alcalde de Polobaya, Luis Gonzales Adrián, la comunidad campesina de Polobaya habría tomado la decisión porque el Arzobispado no habría cumplido diversas promesas hechas en los últimos años. Esperaron a la festividad para hacer escuchar su voz de protesta. El pase por la zona de 7 Toldos es el único hacia el Santuario de Chapi. Callacondo Velarde contó que a principios de marzo enviaron un oficio al Arzobispado solicitando información sobre las actividades por la fiesta de la Virgen de Chapi, pero hasta el momento no habrían respondido. “Tampoco han asistido a las invitaciones que hicimos para planificar el trabajo conjunto que se hace con la Policía Nacional del Perú (PNP), Fiscalía y el municipio de Polobaya”, añadió el funcionario.

Plan Chapi

Este año, las autoridades de la ciudad han mostrado más interés en la festividad de la Vírgen de Chapi. Tanto para ordenar el comercio y el transporte como para evitar muertes de fieles que deciden realizar la ruta hacia el santuario a pie. Callacondo informó que habrán 500 efectivos policiales de diversas especialidades, como Alta Montaña, Unidad de Servicios Especiales y Tránsito. Además de 100 serenos y otro tanto de inspectores de la comuna provincial. También habrán 2 ambulancias y una grúa de la PNP, y otras 2 ambulancias de la comuna. Y se instalarán carpas de ayuda médica cada ciertos tramos de la ruta, con el fin de brindar ayuda con agua y descanso a los fieles que van caminando. El funcionario municipal anunció que también solicitarán el apoyo de la Cruz Roja y los Bomberos. Esto con el fin de contar con todos los especialistas posibles para evitar cualquier tragedia en la ruta hacia la Virgen de Chapi; como ya ha pasado en años anteriores, cuando personas se perdieron y murieron deshidratadas. Respecto al transporte, Callacondo señaló que no podrán dar permisos a los transportistas mientras no se resuelva la problemática con los comuneros de Polobaya. “Tenemos dos planes: el primero es que se solucione y todo se lleve a cabo como siempre; y el segundo es que no haya pase para los vehículos, que tendrían que quedarse en la zona de 7 toldos”, dijo. En caso se solucione el problema con la comunidad de Polobaya, los permisos se tramitan por los transportistas. Estos necesitan el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), revisión técnica, licencia válida del conductor y extintor. Solo las unidades con permiso podrán operar.❖

Arzobispado guarda silencio

Al respecto, desde el área de Imagen Institucional del Arzobispado indicaron que por el momento no han enviado ningún comunicado oficial sobre las actividades para las fiestas de la Virgen de Chapi. Aunque aceptaron que el padre rector que dirige el santuario de Chapi, Zacarías Kumaramangalam, ya anunció las misas. Añadieron que el Arzobispado solo se ocupa de las actividades eclesiásticas. No quisieron pronunciarse sobre el reclamo de los comuneros de Polobaya.