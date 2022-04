Arequipa: alcalde de Polobaya descarta que comunidad haya bloqueado acceso a Chapi

El alcalde distrital de Polobaya (Arequipa), Luis Gonzáles Adrián, descartó que la comunidad campesina de Polobaya haya bloqueado el acceso al Santuario de Chapi, como declaró el martes el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Arequipa (MPA), Diego Chirinos.

El burgomaestre señaló que la tarde del martes verificó el acceso al santuario (colindante con la comunidad de Polobaya) y este se encontraba libre. Afirmó que incluso este miércoles los vehículos pueden acceder a la zona religiosa dedicada al culto de la Virgen de Chapi. Este domingo 1 de mayo es el día central de la advocación y se prevé un masivo peregrinaje.

“De repente han sorprendido al gerente con alguna falsa información”, dijo el alcalde Luis Gonzáles Adrián. Vale recordar que el martes, en conferencia de prensa, el gerente Diego Chirinos señaló que “la vía (a Chapi) está bloqueada con montículos de tierra que no permiten el acceso”. Sin embargo, este miércoles, en una reunión sostenida en Polobaya, el funcionario negó haber dado tal afirmación.

Reunión

Sin embargo, no se descarta que, para el domingo 1 de mayo, la comunidad no permita el ingreso vehicular hasta el santuario. La parte final de vía pasa por sus terrenos. El alcalde Gonzáles Adrián indicó que los comuneros reclaman una serie de compromisos incumplidos al Arzobispado de Arequipa, pero -añadió- que no le especificaron cuáles eran en la reunión de este miércoles en Polobaya.

La autoridad indicó que para mañana se ha concertado una reunión en la Municipalidad Provincial de Arequipa con el alcalde Omar Candia, a la que también acudirán los comuneros. Se espera la presencia de un representante del Arzobispado. De los acuerdos de la cita dependerá que el peregrinaje del 1 de mayo se efectúe sin contratiempos.