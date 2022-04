Tacna: ¿Cuáles serán los requisitos para ingresar a Chile?

El director regional de Salud de Tacna, Oscar Galdós, informó cuáles son los requisitos sanitarios que pedirán las autoridades chilenas para el ingreso a su territorio a partir del 1 de mayo.

Se trata de la vacunación completa con tres dosis contra la COVID-19, declaración jurada y seguro médico que coberture la enfermedad. Además, de manera aleatoria tomarán muestras de descarte .

El funcionario precisó que estas disposiciones aún no son oficializadas sino que fueron comunicadas verbalmente en reuniones. Este miércoles se desarrollará otra cita en la que se propondrá que los complejos fronterizos no atiendan las 24 horas porque, por el lado de Tacna, existiría falta de personal. El horario podría ser de 7 a.m. a 11p.m. (Perú) y de 8 a.m. a 12 p.m. (Chile).

En las fronteras peruanas se solicita declaración jurada de viajeros, carné de vacunación con tres dosis contra la COVID-19 o en su defecto una prueba molecular con 48 horas de anticipación.