Padre que encerró a su hija por 2 décadas podría ser sentenciado a 30 años de cárcel

Todos los días se registran vulneraciones contra las mujeres y este lunes 26 de abril no fue la excepción. En horas de la mañana se conoció que un padre de familia había mantenido encerrada a su hija por más de 20 años en el segundo piso de una vivienda de San Juan de Lurigancho (SJL).

Aún no se ha confirmado, pero se presume que el individuo, identificado como Elio Jesús Huamán Curimanya, habría abusado sexualmente de la joven que fue retenida desde los 10 u 11 años.

Este secuestro fue confirmado por la madre de la víctima, quien huyó del predio, ubicado en la cuadra 4 del jirón Las Caléndulas, y luego se acercó a la comisaría Caja de Agua para presentar la denuncia.

Según detalló, el sujeto, que se dedica al reciclaje, la amenazaba a ella y a sus hijas para que no dieran a conocer las estrictas medidas con las que se les había privado de la libertad. Él hacía vivir en condiciones inhumadas a una de sus descendientes.

Se conoció que la progenitora escapó de su vivienda porque Huamán Curimanya no le estaba permitiendo ver a la joven de 31 años desde hace un mes.

Al momento de la intervención, la víctima fue hallada en una habitación que estaba desordenada y tenía un montón de cosas apiladas. Asimismo, era evidente su desnutrición y mal estado de salud.

Mientras los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y familiares rescataban a la agraviada, otros uniformados estaban deteniendo al individuo de 55 años, quien en todo momento opuso resistencia.

Al respecto, Brenda Álvarez, abogada especialista en diversidad sexual, migración y crisis humanitaria, dijo que, de probarse que se trató de un secuestro y que hubo indicios de abuso, Elio Jesús Huamán Curimanya podría ser sentenciado hasta con 30 años de cárcel. También hay la posibilidad de que reciba cadena perpetua.

“Debe realizarse una investigación exhaustiva; sin embargo, según los indicios disponibles hasta el momento, nos encontraríamos frente a la comisión continuada del delito de secuestro. Este delito está sancionado con penas de hasta 30 años cuando se encuentra indicios de abuso, crueldad, y cuando el autor del delito es pariente consanguíneo. Sin embargo, es necesaria una investigación que esclarezca en nivel de afectación en esta joven a fin de que se descarte si fue víctima de violación sexual u otro delito de la misma naturaleza”, detalló a este diario.

Padre de familia fue liberado

En primera instancia, el hombre de 55 años fue detenido por los agentes policiales; sin embargo, a las horas fue puesto en libertad debido a que no estaban los resultados del médico legista de la víctima.

Esta decisión fue cuestionada por la especialista, quien recomendó que, en estos casos, se apliquen otros mecanismos que garanticen la presencia del acusado durante las pesquisas y el juicio. Por ejemplo, una buena restricción era la detención preliminar.

“Claramente este no es un proceder regular. Existen mecanismos procesales que deberían ser empleados con el objeto de cautelar la investigación y garantizar el acceso a justicia de la joven. Entre estas herramientas se encuentra, por ejemplo, la detención preliminar; sin embargo, no ha sido empleada so pretexto de no contar con el informe de medicina legal que confirme la violación sexual, perdiendo de vista el delito de secuestro”, subrayó.

¿Qué pasa cuando encuentran al acusado en flagrancia?

Cuando el acusado es hallado en flagrancia, hay la posibilidad de que se eleve, de inmediato, al juicio oral. Para la experta, esta denuncia tiene dicha figura, por lo que no descarta que la medida se aplique en el caso.

“Desde mi perspectiva, sí nos encontraríamos en una situación de flagrancia, puesto que la comisión del delito es continuada e incluso Huamán se habría negado a dejar ingresar a los efectivos policiales”, añadió.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).