Reniec informó que servicios están presentando fallas ante cambios en la plataforma

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó en un comunicado que están presentando problemas con los actuales servicios en línea debido a que se están realizando cambios en la plataforma tecnológica de la institución.

“Informamos a nuestros usuarios que, debido a los cambios que estamos realizando en nuestra plataforma tecnológica, en estos momentos nuestros servicios se encuentran afectados”, se lee.

Asimismo, precisó que el equipo está trabajando para reestablecer el servicio en el más breve plazo. Por otra parte, pidieron disculpas por las “molestias ocasionadas”.

Este hecho fue reportado por los usuarios vía redes sociales, quienes se quejaron por no poder realizar sus trámites. En esa misma línea, el servicio de Migraciones se vio afectado por este motivo. Muchos ciudadanos lamentaron esta situación y pidieron que esto se repare en la brevedad.

Comunicado de Reniec.

La mayoría de personas aún espera ser atendida, ya que tiene vuelos programados. “Dicen que no hay sistema, así simple. Hay un montón de gente realizando cola. Tengo mi cita lista, pero nada. Nadie ha salido a explicar absolutamente nada. No hay un orden, nos tratan mal, encima no sabe si regresa hoy o mañana”, sostuvo en Canal N.

¿Qué servicios brinda Reniec?

Aquí algunos de los servicios más comunes que ofrece Reniec: