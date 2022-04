Puno: alumnos y padres protestan en Juliaca para que obra de colegio sea entregada

Esta mañana, los alumnos y padres de familia de la institución educativa Horacio Zeballos Gámez, ubicada en el distrito de San Miguel, en la ciudad puneña de Juliaca, protestaron en el frontis de la municipalidad provincial.

“Por culpa del alcalde estamos en la calle ”, arengaban los progenitores, según dio a conocer radio Pachamama.

La protesta se debió a que la obra de mejoramiento de la infraestructura del mencionado plantel estuvo a cargo de la comuna provincial. Así, indican que ya fue concluida; sin embargo, hasta el momento no ha sido entregada al plantel. El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) formuló observaciones a la obra y, según los padres, el municipio aún no levanta las mismas. Ante ello, los alumnos no cuentan con ambientes para recibir sus lecciones y continúan realizando clases virtuales.

Muchos de ellos acudieron a la protesta con carteles en los que piden clases presenciales. La dirigente de los padres de familia indicó que las observaciones fueron enviadas el 4 de marzo. “ La obra se ha construido en el 2019; según la municipalidad, concluyó en el 2020 (...) en el segundo piso filtra el agua, no tiene el ascensor y faltan mallas rashel”, explicó la dirigente.

Añadió que desde marzo vienen protestando y exigiendo a la municipalidad, a la Ugel y a la Dirección Regional de Educación para que recepcionen la obra. “Miren cómo estos 360 alumnos están perjudicados. Pedimos que la municipalidad entregue la obra a la Ugel y que se le diga a la contratista que levante las observaciones.