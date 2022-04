COVID-19: error en aplicación de cuarta dosis genera ausencia en vacunatorios

Con información de Omar Coca / URPI-LR

Tras las denuncias por parte de algunos médicos y enfermeros que sostienen que se les ha aplicado una cantidad superior del líquido inmunizante en la cuarta dosis contra la COVID-19, La República realizó un recorrido en algunos centros de vacunación de la capital para ver si esta situación ha afectado el proceso de inoculación.

Algunos locales contaban con un panorama desalentador. Los asistentes solo llegaban para aplicarse su tercera dosis, ya que la polémica se generó por la dosis de refuerzo.

Silvia Rodríguez (68), quien asistió al vacunatorio de la Videna, en La Victoria, aseguró que sí se vacunará; sin embargo, algunas de sus amistades han cambiado su posición por la irregularidad.

“He venido porque ya han solucionado, ya no vacunarán con 100 microgramos, sino con 50. Tengo amigos a los que les ha dolido dos días el brazo y la cabeza; luego de eso, nada. Yo estoy sana. Las anteriores nunca me han afectado, solo dolor de cabeza”, contó a La República.

Vacunatorio ubicado en San Juan de Lurigancho. Foto: Omar Coca / URPI-LR

Por otro lado, para Jose Luís (76) no existe temor alguno en recibir una mayor cantidad de lo habitual en la dosis contra la COVID-19, ya que lo importante es poner el hombro y no detener el trabajo del personal de salud.

“Con toda esta noticia, con más ganas he venido a vacunarme. Sin miedo he venido para colocarme mi dosis. No tengo nada de miedo. Que vengan todos a vacunarse”, sostuvo.

Cabe recordar que, según denuncias realizadas por el personal de salud a través de La República, los encargados inmunizaron al personal de salud con una dosis de 100 microgramos (0,50 mililitros). Sin embargo, esa cantidad aplicada sería el doble de la establecida (50 microgramos, es decir 0,25 mililitros) por el protocolo del Minsa.