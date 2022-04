Chiclayo: protesta de rechazo contra expolicía acusado de asesinato y abuso de menor

Un grupo de familiares y pobladores protestaron este martes 26 de abril en los exteriores del Módulo de José Leonardo Ortiz, de la provincia de Chiclayo (región Lambayeque), para exigir una minuciosa investigación contra Idubis Trujillano Bustamante (36), un expolicía acusado de asesinato y violación sexual en agravio de su propia hija de 12 años.

En enero de 2022, La República informó, de acuerdo al acta policial, que a las 6.00 p. m. del lunes 3 de enero el cuerpo de la menor llegó sin vida al centro de salud de José Leonardo Ortiz. El médico de turno reportó que el cuerpo de la menor no presentaba heridas ni signos de violencia y que llevaba fallecida entre 5 y 7 horas. Además, el especialista registró que la menor tenía entre 35 a 37 semanas de gestación y el feto no tenía signos vitales.

“Nosotros exigimos que se investigue este caso y que el responsable pague con la máxima pena este atroz delito. Él (Idubis Trujillano) decía ser su padre, pero no la ha protegido y ha tenido una conducta que no ayuda a la investigación. Pedimos que se le dicte prisión preventiva para que la investigación siga su curso y se haga justicia. No podemos permitir que una niña muera sin culpables”, expresó la tía de la menor a este diario.

Como se recuerda, el último 25 de abril, el expolicía Trujillano Bustamante se puso a disposición de las autoridades de la Comisaría de Atusparias porque registraba una orden de detención preliminar en su contra.

En su momento, Trujillano Bustamante mencionó a la Policía a otra persona más como supuesta agresora de la niña, pero dijo desconocer su identidad. Sin embargo, el individuo no se ha presentado, hasta en tres oportunidades, a la citación para la prueba de ADN y se encontraba prófugo.

“Quien no debe nada nada teme. Esto es algo que no cumple el señor Idubis y debe ser encarcelado hasta que se esclarezcan los hechos. Esperamos ver qué argumento emplea para librarse una vez más. Exigimos al Poder Judicial y la Fiscalía aplicar sanciones drásticas para los abusadores”, expresó una moradora.

Familiares de la menor afirmaron a este diario que aún no se han determinado las causas reales de la muerte de la menor y que los resultados fueron prometidos desde hace tres meses por las autoridades.

El 6 de enero de 2022, el fiscal Mario López Navarro decidió ordenar una investigación imputando a Idubis Trujillano Bustamante por los delitos de homicidio simple y violación sexual de menor de edad. Empero el magistrado no dispuso ninguna orden de detención contra el sujeto.

“La Fiscalía ha demorado mucho en esta investigación. No quiero pensar que existe un interese por favorecer al sospechoso por haber sido policía. No queremos más niñas violentadas”, volvió a expresar la tía de la menor.

La República pudo conocer que en las próximas horas el Ministerio Público pediría nueve meses de prisión preventiva contra Idubis Trujillano Bustamante.

