Cercado de Lima: feminicida en potencia sigue prófugo y familia de la víctima exige justicia

El último 24 de abril, mientras su víctima descansaba en casa con sus dos hijos, Marcos Muñoz Pérez irrumpió en la vivienda con el objetivo de matarla. Este sujeto utilizó un tenedor para atacarla. El hecho ocurrió en Mirones Bajos.

Gracias a los pedidos de auxilio de la mujer, de 23 años, una vecina logró salvarla de la muerte, y el feminicida en potencia logró huir del escenario. De acuerdo a los testimonios de Fiorella y su familia, ella se separó en diciembre de Marcos a causa del maltrato físico y psicológico que sufrió durante la relación de 10 años.

Este maltrato ha sido denunciado en tres oportunidades anteriores en la Comisaría Mirones, que tiene a su cargo las investigaciones de este cuarto ataque. Sin embargo, el agresor no ha sido procesado en ninguna de estas ocasiones. “Quedaron en simples denuncias, nunca avanzó, no hicieron nada por agarrarlo”, dijo la madre de la víctima a Latina.

Marcos Muñoz acosa a la madre de sus dos hijos y la amenaza constantemente. “Él dice que no me va a dejar tranquila si yo no estoy con él, que yo no puedo estar con nadie. Me va a matar si sigo haciendo mi vida. Yo no quiero nada con él, quiero que me deje tranquila, tengo mucho miedo”, comentó Fiorella a “Buenos días Perú”.

“Él está prófugo y yo pido que las autoridades hagan justicia, que lo encuentren a este sujeto, que no haya más personas de este tipo”, indicó la madre de la víctima, quien aseguró que Marcos no va a parar hasta matar a su hija.

Acoso

Fiorella manifestó que vive con miedo día a día porque su agresor aún está libre. Este la ha venido acosando desde que ella decidió finalizar su relación. “Ya me había separado de él en diciembre. Me mudé (...), pero igual me encontró. Ayúdenme por favor, no permitan que me maten, no me dejen sola, no me dejen morir”, suplicó.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).