Carabayllo: 2 menores desaparecieron tras salir del colegio y podrían estar en la selva

El último viernes 22 de abril, dos menores de 13 años salieron de su centro educativo Raúl Porras Barrenechea, en Carabayllo, pero no llegaron a casa. Desde entonces, sus familiares las buscan incansablemente.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, ambas estudiantes salen corriendo de su institución educativa y cruzan la calle . Desde ahí, no hay rastros de las menores; sin embargo, según testigos, las dos habrían subido a una mototaxi. Ellas estaban vestidas con el buzo del colegio, de color guinda con franjas cremas.

Catalina, hermana de una de ellas, asegura que las escolares siempre dicen: “Estamos aquí las dos, e I. está ocupada y yo estoy trabajando”. Ella conversó con su hermana dos días después de su desaparición, a través de WhatsApp, y le indicó que estaba laborando en provincia.

“Estoy en provincia, y estoy ayudando a la señora en su restaurante. Yo voy a mandar plata y me voy a comunicar con ustedes”, se le escucha decir a una de las adolescentes en un audio enviado al celular de su hermana. “Le dices a mi mamá que he hablado contigo y no me estén buscando, por favor”, se oye en otro audio.

De acuerdo a Catalina, ambas fueron a trabajar en la selva. “Mi hermana no sale mucho de casa y ha podido ser engañada fácilmente”, precisó a Latina.

Por su parte, la madre de la otra menor también se logró comunicar con su hija, quien le refiere lo mismo. “Solo dice que está bien, que está tranquila, que no se preocupen, pero no sabemos dónde está”, señaló la progenitora.

En tanto, la directora del centro educativo descartó que ambas adolescentes se hayan escapado de las instalaciones, porque ellas partieron a la hora de salida.

Familia espera que retornen a casa

“Vuelve a casa, por favor, hermana. Y si ustedes tienen a mi hermana, solo entrégamela, nada más, y no me le hagan daño”, exhortó Catalina.