Anselmo Lozano se declara inocente y pide revocar arresto domiciliario

El exalcalde distrital de La Victoria y exgobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, se declaró inocente en el caso El Imperio del Mal, en el que está implicado por la presunta comisión de delitos de crimen organizado, cohecho y otros.

“Soy inocente. Rechazo todas las imputaciones formuladas por el Ministerio Público. Le suplico que me deje trabajar, señor magistrado. Quiero afrontar la investigación en libertad para poder trabajar. Me acompañan una serie de enfermedades y requiero trabajar con urgencia“, expresó Lozano Centurión cuando tuvo su oportunidad de participar en la audiencia en la que se debatió su pedido de cese de arresto domiciliario en su contra y la obtención de comparecencia con restricciones.

La audiencia de cese de prisión domiciliaria duró más de una hora y se tendrá un veredicto este jueves 28 de abril a las 4.40 de la tarde, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

“Los hechos imputados no han sido corroborados y cómo ya lo expresó mi abogado, nunca he recibido un alfiler. En su oportunidad, yo demostraré que en la política he perdido todo y que todo mi patrimonio lo he forjado antes de ser alcalde . No es justo estas acusaciones. Por humanidad, pido señor juez poder trabajar para sostener a mi familia y mi patrimonio”, añadió Lozano Centurión durante la sesión judicial realizada el último lunes 25 de abril.

En otro momento de su intervención, Lozano Centurión hizo referencia a su gestión de casi 20 años en el distrito de La Victoria y dejó entrever que no se cometieron actos de corrupción en sus obras. También precisó que su detención preliminar y, posterior, arresto domiciliario impidió que ejerza como gobernador regional y se construya un moderno hospital para Lambayeque.

“Hay obras ejecutadas desde mi primer gobierno a las que ni el fenómeno del Niño costero les ha hecho daño. Yo encontré un municipio quebrado y lo he dejado sin deudas”, comentó.

En octubre de 2021, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo amplió por 10 meses más la detención domiciliaria de Lozano Centurión, a pedido del Ministerio Público representado por la fiscal Karim Ninaquispe.

La Fiscalía argumentó qu e los elementos de convicción contra Lozano Centurión se fortalecieron . Además, sostuvo que de no haberse prolongado esta medida coercitiva, el investigado pudo haber retornado al Gobierno Regional de Lambayeque y afectar el proceso de investigación del caso El Imperio del Mal.

El exgobernador Anselmo Lozano fue detenido en enero del 2021 junto a sus funcionarios de confianza y empresarios, a quienes se les sindica de conformar una presunta red de corrupción en la Municipalidad Distrital de La Victoria durante el periodo 2015-2018.