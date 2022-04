SJM: delincuentes armados asaltan a repartidor de celulares y huyen en moto del trabajador

En San Juan de Miraflores, un repartidor de delivery fue atacado por dos hampones en la calle José María Seguin, donde se había estacionado para entregar uno de los celulares que llevaba en su mochila.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el trabajador se detiene en la vereda sin percatarse de la presencia de un delincuente que lo esperaba en frente de la acera. Segundos después, llega otro ladrón y ambos atacan a la víctima, uno le quitó la mochila donde cargaba todos los móviles que tenía para entregar, mientras que el otro lo encañonó en el suelo.

“Viene a dejar su delivery y luego llega una moto, al parecer ya lo estuvieron siguiendo, porque se baja uno de la moto y otro cruza del frente. Ahí lo tumban al suelo, lo golpean y se llevaron su mochila, aparentemente eran celulares y su moto. Tiran balazos al aire como para que ya no los sigan”, narró uno de los testigos, en diálogo con Panamericana.

Residentes de la zona de Lima Sur denunciaron que no es la primera vez que ocurre un asalto a mano armada. “La moto se me puso al costado, yo pensaba que me iba pedir una dirección, pero el chico me sacó la pistola y me apuntó, yo lo único que hice fue mandarle una lisura y correr”, narró una vecina.