Regidor de Trujillo contrata seguridad personal tras ser extorsionado

Con información de Yolanda Goicochea/URPI-La República

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Sergio Vílchez Neyra, a quien días atrás unos extorsionadores le pidieron S/ 50.000 de cupo, aseveró a la prensa que no pagará ni un sol a los delincuentes. La autoridad ha contratado seguridad personal para que lo protejan junto a su familia.

Recordó que el viernes pasado, cuando estuvo en Arequipa para una capacitación, su esposa le envió unas fotos de la carta extorsiva y la dinamita dejada en la cochera de su casa.

El concejal denunció extorsión ante la Divincri. Foto: La República

“En la carta decía que si quiero seguir en carrera política, que debo proteger a mi familia, que mi hijo estudiaba en la universidad; tenían algunos datos, seguramente han hecho algún reglaje. Y dejaron un número para poder comunicarnos y entregarles los S/ 50.000 que me exigían. Yo hice la denuncia ante la Policía y ya no han vuelto a llamar”, aseveró Vílchez.

PUEDES VER Trujillo: atrapan a sujeto acusado de agredir a dueño de chifa

Mencionó que como no hay agentes de la ley suficientes en Laredo, donde vive, ha contratado personal privado para su seguridad y de su familia. “Porque la vida de mi familia es incalculable. Habrá seguridad particular alrededor de mi cuadra. Hace dos años extorsionaron a mi señora tras publicitar nuestro negocio. La empezaron a llamar, pero la Policía solucionó el problema”, acotó.

El concejal afirmó que ha pedido al general de la Policía Jorge Angulo que hagan la geolocalización de las llamadas para ver de dónde se realizaron y se remita la documentación a la empresa Telefónica para poder determinar a quién corresponde ese número. “Pero es una pena que la Policía no tenga el equipamiento adecuado. No tienen equipos de geolocalización en Trujillo. Además, un saludo a la bandera es la declaratoria de emergencia”, se quejó Sergio Vílchez. Mencionó que no pagará ni un sol a los maleantes y que el plazo para pagar el cupo venció este domingo 24 de abril.