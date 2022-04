Puno: el cuento chino de ganar licitaciones y subcontratar en obras

Las obras que Provías Nacional encargó a empresas chinas en el altiplano puneño, no tendrían la calidad técnica esperada. La denuncia la hicieron los proveedores. Estas prestaron servicios tercerizados al Consorcio Vial Sur Perú.

No sólo el Estado es perjudicado. A los proveedores tampoco les pagan. Los afectados son decenas de proveedores de bienes y servicios que esta semana volverán a tomar medidas ante el incumplimiento de pagos hace más de un año.

El Consorcio Vial Sur Perú está integrado por Railway Tunnel Group y Constructora & Contratistas Generales Philadelfia SAC. Provías Nacional, en 2018, la contrató por 167 millones 629 soles para el servicio de gestión, mejoramiento y conservación de tres carreteras en la provincia de Lampa y Azángaro.

Sin embargo, el consorcio subcontrató a Dhami Contratistas Generales S.A.C. para que intervengan en el tramo Lampa - Vilavila, al cual se le conoce como Ruta 15.

“Hasta el día de hoy los chinos no nos pagan y encima el material que hicieron colocar en la carretera es tan pésimo que en corto tiempo tendrá deficiencias. Nosotros no podemos hacer nada. La empresa supervisora no hace nada al respecto y encima nosotros no estafan al no pagarnos por nuestro trabajo”, denunció Antonio Medina, empresario que tercerizó el alquiler de su maquinaria en dicho tramo.

El mismo consorcio en el tramo Azángaro- Chupa, subcontrato sus servicios a la empresa Yamile Servicios Comercio y Representaciones, representada por Yadine Yamile Alata Supo.

“A nosotros tampoco se nos quiere pagar. Pero los chinos le cobran de manera puntual al Estado sin mayor inconveniente. Los chinos no tienen nada. Entonces alquilan a bajo precio todo y el material que están haciendo trasladar para echar a la carretera es de pésima calidad. Pero nadie controla eso. Las empresas supervisoras están coludidas. Encima pese a que hemos presentado nuestros documentos no se nos quiere pagar. Es el colmo” dijo Rogelio Huamán, empresario del rubro de maquinaria pesada.

Debido al incumplimiento de pagos esta semana reanudan sus acciones de protesta en toda la región Puno.

Las deudas por falta de pagos ascenderían a más de un millón de soles . Se trata de mano de obra, alquiler de maquinaria pesada y contrato de personal para diversos propósitos. La convocatoria a a protestar fue hecha por radios locales.

Un problema nacional

La Defensoría del Pueblo informó que más allá del formalismo respecto a los subcontratos, el problema tiene que ser visto en perspectiva porque a nivel nacional todas las empresas chinas afrontan el mismo problema por utilizar los mismos métodos de tercerizar y no reconocer deudas con proveedores. El Congresista Carlos Zeballos, cree que Provias Nacional tiene que dar explicaciones.