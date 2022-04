Puente Piedra: niña de 5 años murió tras ser atropellada por chófer de taxi colectivo

Este domingo 24 de abril, una niña de 5 años falleció después de haber sido atropellada en Puente Piedra. La menor iba caminando junto con su madre frente a una cochera de taxis colectivos, donde fue embestida contra la pared por una de estas unidades.

El conductor habría realizado una maniobra temeraria para ingresar al garaje. Este sujeto tiene aproximadamente unos 30 años y se dio a la fuga luego del incidente. “ Él se metió a la vereda al ver que yo pasaba ”, relató en “América Noticias” Olivia Miranda, madre de la niña. La mujer indicó que el conductor iba a excesiva velocidad. “Yo escapé, sino me hubiese agarrado también de mi cintura”, detalló.

Según cuenta la mamá de la menor, el chófer se negó a ofrecer auxilio debido a que está indocumentado. “Le pedí ayuda y me dijo que no podía hacer nada porque no tenía papeles”, señaló Olivia Miranda sobre el conductor, quien sería de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la Policía, el sujeto se llama Jaime Javier Jiménez Pérez y viene siendo intensamente buscado.

“El chófer ha venido y la chocó contra la pared. La ha arrollado y mi hija ahí no más quedó”, denunció el papá de la menor, quien pidió justicia inmediata y un apoyo económico para cubrir los gastos de sepelio. “(El conductor ) se ha dado a la fuga. Ni el señor ni el dueño se hacen presentes ”, lamentó el padre de familia.

Los hechos ocurrieron fuera de la empresa de taxis colectivos llamada “Los amarillos”, donde trabajaría el presunto responsable de la muerte. Esta cochera fue clausurada por la Municipalidad de Puente Piedra. Según registros públicos, el vehículo pertenece a Carlos Santome Peláez y a Katherine Franklin Chávarri, quienes habrían alquilado el auto.