Piura: extrabajador de Diresa que denunció actos de corrupción en víctima de reglaje

El denunciante de los presuntos cobros de cupos a trabajadores en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura refirió que viene siendo víctima de llamadas amenazantes y responsabilizó a los funcionarios de la entidad.

A través de medios locales, el extrabajador Denys Ramírez Aquino señaló que tras hacer públicas las llamadas telefónicas, en las que se le presionaba para realizar pagos para mantener su trabajo en la Diresa, fue identificado y ahora recibe constantes llamadas y mensajes con amenazas de atentado contra su vida.

Fiscalía allanó oficinas de Diresa por caso de audios. Foto: Ministerio Público

“Son muchas llamadas telefónicas que he recibido de diferentes números desconocidos, pero yo no contesto; me han amenazado por WhatsApp. En la tarde de hoy (ayer) he tenido a una persona afuera de mi casa como una hora con capucha roja. No temo por mi vida, pero si algo me llegara a pasar culpo a este señor Chinchayán Varas”, manifestó el exchofer de la Diresa.

Diario La República trató de comunicarse con los representantes de la Diresa y el funcionario Chinchayán Varas, pero no obtuvimos respuesta.