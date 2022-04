Padre de menor de 5 años que falleció tras accidente pide ayuda para hallar al responsable

Máxima difusión. El último domingo 24 de abril, una menor de tan solo 5 años falleció tras ser atropellada por un colectivo en Puente Piedra. La pequeña víctima estaba caminando con su madre cuando el auto que intentaba ingresar a una cochera informal la arrolló.

La familia denuncia que, pese a la emergencia, el chófer de la unidad se dio a la fuga. Al momento del incidente, la progenitora de la niña pidió, por favor, que la trasladen a un hospital cercano; sin embargo, el sujeto que sería de nacionalidad venezolana se negó.

Ante esto, el padre de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que le ayuden con la ubicación y captura del hombre, quien respondería al nombre de Jaime Javier Jiménez Pérez.

PUEDES VER: Ministerio de la Mujer brinda apoyo a joven que fue encerrada por su padre por más de 20 años

“Yo quiero que se haga justicia por mi hija. Cuando el señor atropella a mi hija, la mata, mi esposa le pide ayuda diciéndole ‘por favor ayúdenme, un hospital cerca’. (Él) le dijo ‘yo no puedo, no puedo hacer nada, no tengo papeles’. Ella se desmaya y en ese momento él agarra su carro y se desaparece. Se dio a la fuga y nadie se acercó a dar primeros auxilios ”, detalló Hermis Epifanio Aquino a América Noticias.

Tras el accidente, la Municipalidad de Puente Piedra clausuró la cochera informal que se llama “Niño Jesús de Carabayllo”; no obstante, esta seguiría operando por una puerta trasera. “Los carros amarillos están saliendo por allá atrás”, denunció el progenitor.

Piden ayuda económica

Finalmente, Hermis Epifanio Aquino pidió apoyo económico para poder sacar el cuerpo de su hija del hospital y darle cristiana sepultura. Asimismo, para contratar a un abogado que lo acompañe en este proceso.

“No tengo los medios económicos para darle cristiana sepultura a mi hija. No tengo ayuda de nadie, estoy solo con mi pareja”, señaló este lunes al mismo medio de comunicación.