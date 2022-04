Lambayeque: mujer fallece y sus tres hijos quedan heridos en accidente de tránsito

El último domingo 24 de abril de 2022, una madre de familia perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Ferreñafe-Chiclayo. Producto de este siniestro, tres hijos de la víctima, uno de 17 años, otra de 11 y el último de 5, quedaron heridos.

En esa misma línea se confirmó que el padre de estos y conductor de la moto carguera en que se desplazaban se encuentra en calidad de detenido porque el vehículo no contaba con documentos.

Los heridos fueron traslados hasta el Hospital Regional Lambayeque, donde un pariente de los afectados explicó que solo el mayor fue dado de alta, mientras que los dos restantes aguardaban por intervenciones quirúrgicas.

A pesar de que los médicos dieron su visto bueno, los familiares no pueden retirarlos, ya que no tienen los medios para costear el tratamiento.

“Ellos están como si fueran particulares, no sé qué monto debo pagar. La otra niña de 11 años tiene la pierna fracturada y el menor de 5 años tiene dos fracturas (...). El SIS no cubre por haber sido un accidente de tránsito y ellos se han quedado huérfanos. Su madre ha muerto y su padre está detenido. No contamos con el suficiente dinero”, expuso a La República la tía de nombre Sarita.

Ayuda

La mujer puso disposición su número de celular para que las personas de buen corazón se puedan poner en contacto y les ayuden de alguna manera: 936 535 654.