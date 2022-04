La Libertad: alcaldes se sienten burlados con estado de emergencia dictado por el Ejecutivo

Tras participar en la Mesa Técnica de Seguridad en La Libertad, los alcaldes de Ascope y La Esperanza coincidieron que durante estos 30 días de estado de emergencia por la inseguridad ciudadana ha sido solo paliativo, con cero resultados, y hasta se siente burlados por el Ejecutivo. Fueron cinco provincias las que acataron la medida: Trujillo, Ascope, Virú, Chepén y Pacasmayo.

“ El estado de emergencia ha sido una burla, solo ha habido reuniones, no ha llegado la Policía, no ha intervenido en Ascope. Han llegado solo 10 efectivos de Dinoes que lo único que hacen es pedir DNI, por eso sigue la extorsión, los asaltos, el sicariato. Van casi 30 días y no ha habido nada ”, sostuvo a la prensa John Vargas, burgomaestre de Ascope.

Vargas indica que esta declaratoria solo fue para calmar la exigencia que venían teniendo los alcaldes provinciales y regionales ante la ola de crímenes que se vienen registrando, y que esto no ha frenado nada.

PUEDES VER Regidor de Trujillo contrata seguridad personal tras ser extorsionado

“La emergencia la dieron solo para aplacar la queja de los alcaldes, de la población. Estoy de acuerdo que se amplíe el estado de emergencia, pero que se respete a la región, que en verdad llegue la Policía de Inteligencia, nuevos patrulleros”, agregó.

Cero resultados

En tanto, el alcalde de La Esperanza, Martín Namay, calificó esta disposición como de “cero resultados”. “ La medida establecida por el Gobierno para frenar la ola criminal llegó sin recursos, y como era de esperarse hasta ahora no hay ningún logro. Entonces, por toda esta situación, es que necesitamos que los congresistas liberteños lideren continuas reuniones de trabajo, para que a través de ellos se exija más apoyo de los ministerios ”, afirmó Namay.

Namay sostuvo que es necesario brindar más apoyo a la Fiscalía en la región para luchar con los casos más complejos de delincuencia.

“En la Fiscalía existe otro problema: un solo fiscal tiene 1.800 casos de carga laboral, es demasiado, en la vida eso es posible. Necesitamos la creación de una oficina fiscal especializada contra las bandas criminales, ellos son el problema grave, quienes también cometen secuestros, generando pánico en toda la población. He pedido que los congresistas de nuestra región lideren el trabajo contra la inseguridad ciudadana en La Libertad, que es un problema social de abordaje articulado”, detalló.

Población sigue exigiendo que se refuerce el patrullaje en las calles de este distrito. Foto: Difusión

También participaron los congresistas Magaly Ruiz, Diego Bazán, Víctor Flores y Héctor Acuña, así como la presidenta de la Junta de Fiscales, el vicegobernador regional y el General de la PNP jefe de la III Región Policial.