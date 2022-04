Jóvenes con síndrome de Down rechazan burlas de “Hablando huevadas”: “Hacen más daño que un golpe”

Los comentarios estereotipados de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, comediantes de “Hablando huevadas”, contra la selección peruana de futsal Down encontraron rechazo en distintos sectores. Esta vez, jóvenes con síndrome de Down lamentaron las insinuaciones de la polémica pareja.

“Hola, amigos de ‘Hablando huevadas’. Nos contaron que el otro día hicieron una ‘bromita’ sobre nosotros en su show. Nos hubiera gustado estar ahí, obviamente no para pararnos y darles su chiquita , como hizo un actor de cine hace poco”, señalaron tres jóvenes en un video hecho por el Colectivo Down Perú y la Sociedad Peruana de Síndrome de Down.

El mensaje continúa y aclaran que, de haber estado presentes en el espectáculo de “Hablando huevadas”, hubieran pedido la palabra para enfatizar que “burlarse de alguien no es gracioso”. “Ese tipo de burlas, en ocasiones, hacen más daño que un golpe. No usemos el humor para burlarnos de los demás. Usémoslo para estar más unidos”, exhortaron.

El pasado domingo 17 de abril se propaló el show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. En una parte del espectáculo hacen referencia de manera hiriente a la selección peruana de futsal Down, que previamente había participado en un torneo organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Varios artistas ligados al humor, como Carlos Alcántara, Ernesto Pimentel y Katia Palma, condenaron las burlas de “Hablando huevadas”. Asimismo, la Defensoría del Pueblo rechazó la rutina de los comediantes y la calificó como una “falta de respeto y perjuicio a la dignidad de personas con discapacidad”. Esta entidad pidió a la Fiscalía iniciar un procedimiento preventivo contra los youtubers, a fin de evitar futuros episodios de discriminación.

Ricardo Mendoza ya tiene un proceso abierto en el Ministerio Público debido a que se burló de un caso de violencia sexual contra una menor de edad. En el caso también está inmersa la youtuber Norka Gaspar, quien compartía un programa con Mendoza.