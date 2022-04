Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados para este 25 y 26 de abril

San Juan Bautista av. Túpac Amaru cdra. 19, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, mz. A1, C, calle San Julián cdra. 1, mz. A, A1, calle San Justiniano cdra. 1, mz. D, E, jr. Las Magnolias cdra. 4, jr. Las Orquídeas mz. C, jr. San Genaro cdra. 2, 3, 4, jr. San Germán cdra. 2, mz. K, M, jr. San Gerónimo cdra. 2, 3, mz. I, K, jr. San Jacinto cdra. 1, 2, 3, 4, mz. B, B1, D, K, jr. San Javier cdra. 1, 2, mz. B, C, C1, jr. San Juan Bautista cdra. 1, 2, 3, 4, mz. I, jr. San Judas Tadeo cdra. 1, 2, 3, mz. A, B, J, jr. San Justo cdra. 2, 3, mz. C, H, I. urb. Huayquillay cdra. 33 av. Túpac Amaru cdra. 33, urb. La Alborada mz. A, A1, calle Los Geradios cdra. 1, calle Los Laureles mz. D.