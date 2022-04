Clinton alcanzó una Beca 18 en su quinto intento y sueña con ayudar a las familias de su comunidad

Clinton Sinti Caritimari es natural de la comunidad Achual Tipishca del distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, y desde muy pequeño sueña con hacer realidad un proyecto forestal que mejore la calidad de vida de las familias a su alrededor. Para lograrlo, decidió seguir los pasos de sus hermanos mayores y postular a una Beca 18, ya que sus padres no cuentan con los medios económicos para solventar estudios superiores.

“Mis hermanos postularon y ganaron en el primer intento, entonces yo creí que también podría hacerlo, pero en mi caso fue muy distinto”, contó el perseverante joven, quien logró ser aceptado en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) en su quinto intento.

“Me sentía muy mal cada vez que no era seleccionado. En la segunda postulación, mi mentalidad ya empezaba a cambiar y pensé que no lo lograría, pero mis padres y mis hermanos fueron quienes más me alentaban a seguir adelante”, reflexionó.

La primera vez que Clinton postuló a Beca 18 fue en 2017, cuando había terminado el colegio. Aún siendo menor de edad estaba decidido a empezar a estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos. Los resultados no fueron favorables.

Un año después, el loretano residente del pueblo kukama kukamiria optó por postular al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), porque la sede de la institución quedaba más cerca de su comunidad. En esta oportunidad tampoco fue seleccionado.

Los años siguientes, Clinton siguió intentando, pero no tuvo éxito. “Por ese entonces había encontrado un trabajo para limpiar y pintar un hotel, que era prácticamente todo el día. Solo por las noches tenía tiempo para repasar y revisar qué preguntas podrían venir en el examen nacional de preselección del Pronabec”, recordó.

Los esfuerzos de Clinton tuvieron frutos en 2021, año en que al fin logró ganar la beca para estudiar Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción en Senati. “Me sentí tan emocionado. Yo siempre quise ser un profesional para ayudar a mi familia y a mi comunidad”, comentó.

El joven es consciente de que, al igual que él, muchos otros postulantes no logran sus objetivos en el primer intento. Él les aconseja perseverar. “Hay que seguir intentando y confiando en quienes más queremos porque ellos son nuestra fuerza para seguir adelante”, añadió.