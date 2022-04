Chiclayo: personas con discapacidad visual señalan que obra peatonal en Elías Aguirre es inaccesible

En Chiclayo, el pasaje peatonal de la calle Elías Aguirre se inauguró hace algunos meses y fue una obra de mucha promoción de la actual gestión edilicia. La inversión fue de casi medio millón de soles; sin embargo, la Organización Regional de Personas con Discapacidad Visual de Lambayeque señala que incumple con criterios estructurales y dificulta el traslado del grupo vulnerable.

En declaraciones a La República, la titular de esta agrupación, Mery Ordinola, expuso entre otras cuestiones que las losetas no son las adecuadas para que ellos puedan orientarse. “Lamentablemente, no cuenta con las medidas reglamentarias; en lugar de tener un acceso que nos permita desplazarnos con nuestro bastón, es una desorientación, porque no tiene losetas táctiles de la medida reglamentaria de 40 cm”, señaló.

En esa línea, Ordinola complementó que han remitido un informe al Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo a fin de que subsane este error.

Personas con discapacidad en Chiclayo. Foto: Rosa Quincho

Asimismo, puso en conocimiento que el mismo error lo estarían cometiendo en otras obras. Por su parte, Gastón Honores, uno de los 150 miembros de esta organización, pidió encarecidamente a las autoridades tener conciencia y ejecutar estos trabajos pensando de manera holística, pero principalmente en las personas con discapacidad, a fin de evitar accidentes y otras dificultades.