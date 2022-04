Empresaria grababa TikTok y delincuente le roba el celular en SJL

En un mes han sido reportados cuatro robos dentro de un restaurante inaugurado hace dos meses. El último hurto sucedió cuando a empresaria Elva Panduro (30), conocida como la ‘Ñañita’, realizaba un TikTok para promocionar su local y atraer a más clientela.

A través de imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento ubicado en la cuadra 12 de la avenida Las Águilas, urbanización Horizontes de Zárate, San Juan de Lurigancho, se puede ver el momento en el que en un delincuente aparece a bordo de una moto y le arrebata el celular a una de sus trabajadoras.

Panduro también narró que fue víctima del robo de la motocicleta que utilizaba para hacer delivery, pero que, tras perseguir al malhechor, logró recuperar su herramienta de trabajo.

“(Mi moto) estaba estacionada y vino el choro con otra moto lineal, que estaba dando vueltas y vueltas, y se lleva mi moto... Casi en la bajada de Puente Nuevo, en esa recta, (los) vecinos comenzaron a buscar(la), me apoyaron y me dijeron que había una moto sonando. La habían dejado tirada”, contó al noticiero “24 Horas”

Otro ataque al negocio fue realizado por dos mujeres que se hicieron pasar por comensales, quienes se llevaron dos celulares que eran usados para atender los pedidos.

El penúltimo robo sucedió de madrugada, cuando dos facinerosos se llevaron tres reflectores y una cámara que estaban colocadas al exterior del local.

“¡Cuatro veces en un mes! Yo estoy en pérdida, en vez de poder reinventarme con todo este tema de la pandemia, imagínese”, agregó.

La agraviada indicó que, tras poner la denuncia en la comisaría del sector, las autoridades le pidieron más pruebas.

“En la comisaría me dicen que necesitan pruebas, nombre de los delincuentes para hacer la investigación correspondiente. No tiene sentido que me pidan el nombre de los delincuentes”.