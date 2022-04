Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del lunes 25 al sábado 30 de abril

Jr. Los Nectandros cdra. 1, 9, 15, 16, 17, jr. Los Ombúes cdra. 1, 6, 17, jr. Las Zabiloo cdra. 57, Jr. Las Milenramas cdra. 1, 7, 8, 17, jr. Los Mastuerzos cdra. 1, 7, 16, 17, jr. Las Alhucemas cdra. 8, 9, 14, 17, programa de Vivienda Nuevo Perú mz. A, B, F, G, H, I, J, K, agrup. fam. Bellavista Nuevo Perú mz. C, coop. Las Flores mz. 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, P.J. José María Arguedas mz. 110, 131, 132, 133, A, C, D, P.J. Sagrado Madero mz. A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, Ah. 9 de octubre Mz. C, calle s/n mz. A, B, C, D, pje. 3 mz. B