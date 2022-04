San Borja: delincuente asalta barbería y huye con modernos celulares

Con información de Omar Coca/ URPI – LR

En San Borja, cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto irrumpió las instalaciones de una barbería para asaltar a los trabajadores y apoderarse de sus teléfonos celulares.

El hecho se produjo el pasado martes 19 de abril al promediar las 9.00 p. m., según relató José, uno de los empleados del lugar de este local ubicado en la avenida San Luis con el cruce de la calle Palermo.

“Cuando yo estoy con mis compañeros viene un tipo de contextura delgada con un casco negro que no se le podía ver el rostro, mueve el arma de broma , yo pensé que era un juego o un cliente, pasa y me da un golpe con el arma en la parte de la cabeza, menos mal que yo tenía este gorro que me amortiguó el impacto”, señaló el trabajador en diálogo con La República.

Por su parte, uno de sus compañeros trató de resistirse al robo; sin embargo, el delincuente comenzó a golpearlo y amenazaba con disparar a la víctimas.

Falta de alumbrado público

De acuerdo al testimonio de José, los agentes del Serenazgo ya no realizan sus rondas habituales. “En las horas de la noche no pasan muchos serenazgos como antes pasaban por esta zona”, sentenció.

“A partir de las 6.30 p. m., cerca de las 7.00 p. m., el alumbrado público como que no sirve en esos horarios y toda esta calle es oscura” , lamentó el joven.

Otros asaltos en la zona

El agraviado indicó a La República que este hecho no es aislado; otros comercios ya habrían sufrido de robo por parte de delincuentes. “A las 8.00 p. m. otros locales cierran por temor, ya que antes pasó robos frente a la tienda Mass y por la panadería casi el mismo método, en moto lineal y un tipo con arma”.

Asaltante sería de nacionalidad extranjera

Al ser consultado por este medio, el joven deslizó que el ladrón podría ser extranjero. “Bueno, tenía un poco el acento, digamos, extranjero, de otro país. Para mí, parece venezolano, además de la forma como se expresaban, se movían y manipulaba el arma y su contextura”, finalizó.