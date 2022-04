Ingrid Wiesse: “Los candidatos que dicen que lo van a cambiar todo están mintiendo”

La precandidata a la alcaldía provincial de Piura por el movimiento regional Piura Renace, Ingrid Wiesse, apuntó que el próximo burgomaestre continuaría los proyectos ya emprendidos durante el actual gobierno del alcalde Juan Díaz Dios, tales como la ejecución del sistema de saneamiento para 96 asentamientos humanos.

La también regidora oficialista manifestó para La República que las grandes promesas de cambio en un corto periodo de tiempo no serían factibles, ya que las autoridades que ingresen tras las Elecciones Regionales y Municipales 2022 deberán seguir una programación ya establecida por las autoridades de la gestión anterior. “Los (candidatos) que dicen que van a cambiarlo todo mienten (al electorado)”, comentó.

Sobre el gobierno de Díaz Dios, la aún funcionaria detalló que habría sido un periodo “bastante complejo” debido al constante cambio de autoridades nacionales y la pandemia de la COVID-19. “Se ha dado una gestión del presupuesto mucho mejor que en gobiernos anteriores”, consideró.

No obstante, añadió que el actual funcionario ha tenido una deficiente comunicación con la población al momento de emprender proyectos, lo que le ha ganado el descontento de la ciudadanía en casos como la ejecución de la obra de pistas y veredas en el centro de la ciudad.

Propuestas

En cuanto a la seguridad ciudadana, Wiesse León aseguró que se trabajaría en el mejoramiento de la atención que brinda el serenazgo, ya que este sería insuficiente. “Muchas veces, como ciudadana, me ha tocado llamar y no he obtenido respuesta”, mencionó.

En cuanto a la serie de incendios que ha padecido el mercado central de Piura, subrayó que las fiscalizaciones a los centros de abastos deben ser más constantes e incluir mesas de diálogo en la que participen tanto comerciantes formales como informales.

Por otro lado, la funcionaria mencionó que los efectivos policiales estarían “en una situación de desventaja ante la delincuencia”, ya que las leyes no les serían favorables. En cuanto a la migración extranjera en la ciudad, la candidata puso el foco en endurecer la vigilancia en la provincia e impulsar la deportación de migrantes en situación irregular y personas con sentencias.

Asimismo, la precandidata no dio muchos detalles en torno a medidas para reducir la violencia contra la mujer y otro tipo de inequidades a nivel provincial. No obstante, puntualizó que impulsará la participación femenina en la política y el quehacer público.

Por último, con respecto al transporte, Wiesse León señaló que reactivaría las comisiones técnicas mixtas, petición planteada durante la última protesta por los gremios de conductores. Estas implican mesas de diálogo con las autoridades locales y los dirigentes para implementar medidas en este ámbito.