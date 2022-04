Independencia: asesinan a hombre en su casa, que funcionaba como salón de belleza

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

José Minaya Gordillo (40) fue víctima de asesinato en el primer piso de su vivienda, que funcionaba como un salón de belleza, en el jirón Las Magnolias del distrito de Independencia.

El responsable del crimen habría aprovechado que Minaya Gordillo estuvo con la reja de su negocio semiabierta para ingresar al local y propinarle dos certeros balazos a la altura del pecho.

Según contaron testigos en conversación con La República, el criminal ocultó su identidad al aparecer encapuchado. Acto seguido, luego de cometer su delito, huyó hacia la avenida Los Pinos.

La víctima deja a un niño pequeño en orfandad. En tanto, la madre había viajado a España y se iba a encontrar con su pareja aproximadamente en una semana.

Joven roba a hombre que le dio trabajo en Independencia

Un hombre que durante siete meses le brindó ayuda económica, techo, cama, comida y trabajo en su taller de cerrajería a un joven denunció que este le robó.

Cámaras de seguridad del distrito de Independencia captaron el momento en que el facineroso huyó del lugar con una maleta con ruedas de color rosado que tenía en su interior herramientas costosas del afectado, con un valor aproximado de S/ 1.500 soles.