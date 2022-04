Denuncian que se aplicó doble dosis a personal de salud que le tocaba su cuarta vacuna

El Ministerio de Salud (Minsa) habría incurrido en una mala práctica en la aplicación de la cuarta dosis con la vacuna del laboratorio Moderna. Según denuncias realizadas por el personal de salud a La República, los enfermeros encargados les inmunizaron con una dosis de 100 microgramos (0.50 mililitros).

Sin embargo, esta cantidad aplicada sería el doble de la aprobada (0.25 mililitros) por los expertos del Minsa. Tal como consta en el documento de la nota técnica del Instituto Nacional de Salud (INS), una dosis de refuerzo de 100 microgramos es más reactogénica en comparación de la otra, de acuerdo a otros estudios.

Es decir, produce efectos adversos que podrían causar artralgias y escalofríos. “Cuando estaba en el vacunatorio de Campo de Marte junto con otros compañeros nos dijeron la cantidad que estaban aplicando: 0.5 mililitros. Esa vacuna Moderna me tumbó casi tres días con fiebre de 39°C, dolor en el brazo, me dolían los huesos y las articulaciones. Tuve que ir a emergencias”, contó una enfermera, cuya identidad no se revelará.

Así también, ella relató que sus compañeros también tuvieron los mismos efectos adversos y desconocían que la dosis era menor. “No hemos tenido estos síntomas con otras anteriores vacunas. Uno va creyendo en el Minsa y ahora está así la situación”, agregó.

Sin embargo, este no sería el único caso. Vía Twitter, otros galenos y enfermeras denuncian la misma situación tras aplicarse la cuarta vacuna de Moderna con esta doble dosis, la cual ellos desconocían.

En un oficio circular n.º 362-2022-DGIESP/MINSA, el director Alexis Holguín envió lo acordado en una reunión de comité de expertos sobre la aplicación de esta vacuna. En dicha comitiva, los especialistas acordaron que se aplique solo 50 microgramos (0.25 mililitros) bajo la aprobación también realizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Dentro de las conclusiones se especificó que la administración se ajustará a las autorizaciones vigentes de la FDA, así como las recomendaciones de la Digemid.

“En vista de la reactogenicidad observada en las últimas semanas, así como del incremento de tasas de notificación de reportes de ESAVI a SPIKEVAX de la Base de Datos de Farmacovigilancia nacional, se considerara que a partir de la fecha la dosis de refuerzo con la vacuna de SPIKEVAX sea 50 microgramos (0.25 ml)”, se lee.

