Arequipa: lanzan campaña para vacunar a 40.000 escolares

Roberth Orihuela Q.

El Ministerio de Educación abrirá desde el lunes el 100% de aforos en las aulas. La medida generó preocupación en el sector salud, temen que en los colegios se geste un rebrote de casos de COVID-19.

La inoculación en los escolares alcanza una baja cobertura. En Arequipa, indicó la jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Giovanna Valdivia Manrique, el 75% de los menores de 12 años ya cuentan con la primera dosis , y apenas el 36% ha recibido la segunda dosis. Aunque las cifra del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), muestra cifras más bajas.

Por este motivo es que desde la próxima semana realizarán un proceso intensivo de vacunación en 1500 instituciones educativas de toda la región. En cinco días esperan vacunar al menos a 1500 escolares con el permiso de sus padres. El objetivo es llegar a los 40.000. Las gestiones deben ser apoyadas por los maestros y directores de los colegios.

Desorganización

Desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunciaron el evento como una iniciativa conjunta entre la Geresa y la Gerencia Regional de Educación (GREA). Aunque tardía, la articulación de ambos órganos de gobierno es clave, pues es la única manera de acelerar la inmunización.

Así lo reclamaba Giovanna Valdivia durante las últimas semanas. Esto porque las brigadas de vacunación no estaban cumpliendo las metas, pues los estudiantes no acuden a recibir su dosis.

Sin embargo, todo parece indicar que el gerente de Educación, Santos Benavente Veliz, no estaba enterado de la iniciativa de la Geresa y el GRA. Esto se pudo notar por su ausencia en la conferencia de prensa para lanzar el evento. Aunque la gerenta regional de Salud, Edy Jacinta Loayza Delgado, no quiso pronunciarse, Giovanna Valdivia no se calló y calificó el desplante como la evidencia de “la ausencia” de las autoridades de Educación en el proceso de inoculación.

Gerente ocupado

Desde el área de prensa de la GREA confirmaron que el gerente desconocía de la conferencia y por ese motivo no asistió. Aunque señalaron que sí hay interés por apoyar la vacunación. Dijeron que se darán las facilidades para que las brigadas puedan continuar con la inoculación en los colegios. Añadieron que el gerente estaba en campo, trabajando. Pero no supieron decir dónde se encontraba.

Santos Benavente es investigado por percibir doble sueldo del Estado, por su labor como docente a tiempo completo en la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), docente en el Conservatorio de Música Duncker Lavalle y luego como director de la Escuela de Bellas Artes Carlos Baca Flor.

Esto, indican fuentes de la GREA, lo tiene ocupado en otras labores, lo que no le permitiría hacerse cargo al 100% de su puesto como gerente. Intentamos comunicarnos con el funcionario, pero no respondió.

Padres deben facilitar vacunación

La jefa de Inmunizaciones de la Geresa, pidió a los maestros sensibilizar a los estudiantes y padres de familia sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19. Para el proceso de inoculación, los profesores solicitarán el permiso firmado por parte de los padres o apoderados. Con esto las 120 brigadas acudirán a los colegios para proceder a la inoculación.

Giovanna Valdivia pidió a los padres tomar conciencia. Porque, si bien ya no hay muchos contagios y muertes, no quiere decir que el virus haya desaparecido. “En China hay un rebrote porque se descuidó la vacunación. Hay contagios y muertes nuevamente. No queremos que eso pase en nuestro país. No queremos que los niños presenten cuadros severos en caso de rebrote”, finalizó.