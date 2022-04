Arequipa: Hospital Edmundo Escomel sigue siendo un elefante blanco

La mayor parte de la infraestructura del hospital Edmundo Escomel de EsSalud sigue sin beneficiar a miles de sus pacientes en Arequipa. La Defensoría del Pueblo, trabajadores y la dirección del nosocomio realizaron una inspección. Solo funciona Emergencia y al 70% de su capacidad. Sus servicios de hospitalización (segundo piso) y centro quirúrgico (tercer piso) están cerrados hace dos años y cinco meses. Desde diciembre 2019 se intervinieron esos pisos y ante las demoras se firmaron varias actas con el compromiso para acabar, pero todas se incumplieron. “Están burlándose de los asegurados de Arequipa”, advirtió Ángel María Manrique, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Arequipa.

EsSalud decidió resolver el contrato con Maysepi por 4 millones 215 mil 582 . La empresa fue elegida pese a que está inhabilitada de por vida para contratar con el Estado. Maysepi habría dejado la obra con 90% de avance. El resto lo culminaría el Área de Infraestructura de EsSalud, pero no hay fecha para ello. “Lo que es peor aún, no está aprobado presupuesto para adquirir equipos ni contratación de personal”, dijo Manrique. Invocó a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud comprometer presupuesto para que el Escomel no se convierta en un elefante blanco.

Los problemas también existen en la construcción de consultorios externos a cargo de la empresa Wayra Contratistas y Servicios Generales SRL . La dirección informó a Manrique que no habría presupuesto para culminar los dos pisos.

Para Manrique una de las razones de este panorama es la crisis política que atraviesa EsSalud. “Es inaudito que en menos de 10 días se tenga tres gerentes”, sostuvo.