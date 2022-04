Trujillo: licenciados de Fuerzas Armadas piden cuota de 20% en serenazgos

Con información de Yolanda Goicochea/URPI-La República

Un grupo de licenciados de las Fuerzas Armadas hizo, este viernes 22 de abril, un plantón en la plaza de armas de Trujillo para exigir que las municipalidades cumplan con la cuota de integrar un 20% de personal militar en retiro en los servicios de serenazgo. El presidente de la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas de La Libertad, Eddie Linares Ortega, lamentó que muchas leyes que los benefician no estén reglamentadas.

“La plataforma de lucha que llevamos adelante es porque hace un año se han venido dando leyes a favor de los licenciados y hasta el día de hoy no están reglamentadas. Si una ley no está reglamentada, es una ley muerta. Hay leyes que no solo están favoreciendo a los licenciados directamente, sino también a la colectividad trujillana y al país”, aseveró a La República.

Con plantón licenciados exigieron se reglamente leyes a su favor. Foto: Y. Goicochea/La República

Por ejemplo, citó la Ley 31177 que reconoce a los veteranos de la pacificación nacional como defensores de la democracia. “Adicional a eso tenemos la Ley 31297, donde se reglamenta que todas las municipalidades a nivel nacional tienen que ingresar el 20% de licenciados a los serenazgos. Con eso, capacitaríamos a los integrantes de Seguridad Ciudadana de las comunas y las fortaleceríamos, ya que, actualmente, este servicio se usa para pagar favores políticos de los alcaldes. Esto, a pesar que la ciudadanía paga por ello”, recalcó Linares Ortega.

Precisó que en La Libertad hay aproximadamente 10.000 licenciados afectados porque no se cumple la ley. “Hoy estamos haciendo un plantón, pero la medida se va a radicalizar si el Gobierno hace caso omiso a nuestras demandas”, advirtió Eddie Linares.