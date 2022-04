SuSalud: revisa la lista de clínicas y hospitales sancionados y las infracciones más frecuentes

La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) impuso 329 amonestaciones escritas y 281 multas a centros de salud e instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en el sector, lo cual representa en total 9.273,55 UIT. Además, se hizo efectivo el cierre definitivo de un policlínico.

Durante los primeros 3 meses de este 2022, el organismo técnico especializado emitió 68 resoluciones, de las cuales 46 fueron dirigidas a establecimientos de salud públicos y 22, a servicios privados, a nivel nacional.

Los nosocomios pertenecientes al Ministerio de Salud que fueron sancionados son: Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, Hospital Nacional Hipólito Unanue, Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Hospital Nacional Cayetano Heredia.

En el caso de EsSalud (Seguro Social de Salud del Perú), figuran: el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Padomi - Hospital II Lima Norte Callao Luis Negreiros Vega, Hospital Nacional Marino Molino Scippa, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y el Hospital Alberto Leonardo Barton Thopson.

Por su parte, el Hospital Nacional PNP Luis N Saénz recibió una amonestación escrita, mientras que a SISOL San Juan de Lurigancho se le aplicaron 2 multas.

También fueron sancionados conocidos locales privados como la Clínica Javier Prado, Clínica San Judas Tadeo, Clínica Internacional, Clínica Angloamericana, Clínica Good Hope, Clínica El Golf, Oncosalud SAC, Clínica Velarde Alvarez, Centro de Diálisis Nefrovida SAC y Laboratorio Clínico Alpaca (Trujillo).

A nivel de regiones, los establecimientos que fueron sancionados son: Hospital Daniel Alcides Carrión (Tacna), Hospital Nacional III-1 Carlos Alberto Seguín Escobedo (Arequipa), Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco (Cusco), Hospital de Apoyo Departamental (Cusco), Hospital Regional de Ayacucho Miguel Angel Mariscal Llerena, entre otros.

Las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, Rímac Seguros y Reaseguros, también tienen multas este año.

Infracciones más comunes

La mayoría de infracciones por las que se aplicaron sanciones corresponde a la falta grave definida como ‘postergar injustificadamente el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud, provocando o no el agravamiento de su enfermedad o generando secuelas o complicaciones, o poniendo en grave riesgo su vida’.

Le sigue no realizar el control de stocks o no abastecer de manera oportuna los productos farmacéuticos, así como no dar la baja respectiva cuando ya se encuentran deteriorados.

Entre las infracciones graves aplicadas por SuSalud se encuentra la muerte o lesión grave de un paciente como consecuencia de la falta de diligencia en el seguimiento del caso. Además de no brindar atención oportuna en casos de emergencia.

Otra falta considerada grave es exhibir o difundir imágenes del asegurado o de la información relacionada a su enfermedad, salvo sea requerida por SuSalud.