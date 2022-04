Exmiembro del Ejército pide ayuda para cubrir gastos de su menor hijo con insuficiencia renal

Richard Maquera Atencio es un militar en retiro del Ejército que ha servido en la institución por más de 27 años. Sin embargo, ahora se siente desamparado por su propia entidad al tener que cubrir las altas tarifas del Hospital Militar para su hijo de 16 años.

El ciudadano contó que el adolescente enfermó hace 8 días y tuvo que enviarlo a emergencia por una insuficiencia renal crónica. Luego, lo trasladó al Hospital Militar para que sea atendido al ser su institución; sin embargo, los costos eran muy altos.

“Mi hijo no tiene ningún Seguro Integral de Salud. Me he topado con una pared en el Hospital Militar porque se paga una tarifa alta. Me piden un montón de exámenes y ya no cuento con dinero. Es muy fastidioso y tengo que pagar pruebas diarias”, indicó en ATV.

En esa línea, el hombre mencionó que su hijo tiene una hemoglobina muy baja y debería llegar al mínimo. “ Él necesita sangre y cada unidad de sangre vale 160 soles en ese Hospital. Él ahora esta con 5,7 de hemoglobina y lo mínimo que debe tener un paciente es 7 para sobrevivir ”, acotó.

Por otra parte, precisó que ahora está pagando los exámenes, pero el Hospital Militar le cobraría 2.300 soles de garantía cuando su hijo suba a una habitación. “Ya no tengo nada y he estado realizando exámenes fuera del nosocomio porque no tienen estas pruebas”, mencionó.

Familiares fallecieron por la misma situación

“Hace 6 meses perdí a mi hijo por el mismo problema”, relató durante el programa. No solo eso, su esposa también murió por la misma afección.