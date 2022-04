Defensoría sobre albergues que promueve el Hospital del Niño: “No se ajustan a la necesidad”

Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, se pronunció ante las denuncias que los padres de familia realizaron contra los albergues que promueve el Hospital del Niño, ya que, según indicaron, los espacios les han pedido pagar entre 10 y 15 soles por noche, dinero con el que no cuentan.

Huerta advirtió que los refugios promovidos tanto por el centro de salud como por las Damas Voluntarias no demandan ningún costo. No obstante, señaló que estos no se ajustan a las necesidades de las familias, que en muchos casos llegan desde distintas regiones del país y no tienen dónde pernoctar.

“Hay dos tipos, el que promueve el Hospital del Niño, ubicado en la cuadra 9 de la avenida Arequipa, que no tiene cobro, y el que está al costado de las Damas Voluntarias, que tampoco tiene cobro. Ayer hemos ido y nos han dicho que les han ofrecido quedarse a bajo costo, son particulares. Pero estos no son albergues, sino alquileres de cuarto que estas personas no pueden solventar”, señaló en entrevista con RPP.

“(Sin embargo), los albergues gratuitos que promueve el hospital no se ajustan a la necesidad de las personas. A las 7 de la noche ingresan y a las 6 de la mañana tienen que salir, ¿dónde estarán?, ¿dónde comerán?. Son personas que vienen de lejos y viven una situación particular”, continuó.

Alternativas de solución para las familias que permanecen en las calles

Alberto Huerta aseguró que, desde la Defensoría del Pueblo, se viene coordinando con el Hospital del Niño para acelerar la atención de los menores que necesiten tratamientos urgentes. “Vamos recogiendo casos y entrevistamos a las personas para ver si han avanzado con sus citas médicas, si les han dado cita, tratamiento, etc”, aseveró.

Además, afirmó que se reunirá con la Municipalidad de Breña para evitar el desalojo de estas familias, ya que este estaba programado para el último jueves, y se colocaron rejas en la zona para evitar que regresen.