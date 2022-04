Retiro de mascarillas: claves que debes saber sobre el anuncio del Minsa

Una medida esperada por muchos peruanos por fin se definió en el país. El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso que, desde este 1 de mayo, el uso de mascarillas en espacios abiertos sea opcional, ya que —según indican— los casos de COVID-19 se mantienen a la baja y las probabilidades de contagio en estos lugares son mínimas.

“El uso opcional de mascarillas en espacios abiertos es una medida aceptable porque se basa en evidencia que la transmisión por COVID-19 se produce por contacto directo y aerosol en espacios cerrados (...). Por ello, no representa ningún riesgo en espacios cerrados”, indicó Ernesto Gozzer, salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Por otro lado, Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de la UNMSM, recalcó que la ciudadanía debe ser consiente del nivel de exposición frente al virus.

“El haber decidido por retirar las mascarillas en espacios abiertos no significa bajar la guardia. La inmunidad no garantiza una protección contra los nuevos linajes de la variante ómicron y las vacunas solamente aseguran que la enfermedad no sea grave. Por ello, la gestión pública debe comunicar un informe correcto y en todas las formas posibles para que llegue a la ciudadanía”, dijo a La República.

Medida debe ser acatada con responsabilidad

Por otro lado, Espinoza también precisó que la ciudadanía no debe dejar de realizar las medidas de bioseguridad ya conocidas.

“La gente debe seguir usando la mascarilla en lugares cerrados, ya que el calor genera que el virus se propague rápidamente e ingrese al organismo de una persona sana con velocidad. Por ello, dentro de los espacios cerrados, el uso del tapabocas es obligatorio. Además, no se debe dejar de realizar un correcto lavado de manos y usar el alcohol en gel”, señaló.

Asimismo, refirió que si las personas ven que uno de los espacios abiertos en los que está permitido no usar el cubrebocas hay demasiada gente, no se lo deben retirar por precaución.

“Por ejemplo, si vas a la playa, como lo que sucedió en Paracas, que hubo 50.000 personas en el balneario. Si yo voy y veo que hay gran cantidad de gente, no me voy a retirar la mascarilla porque puedo contagiarme”, precisó.

Nuevos linajes de ómicron estarían presentes en el país

El infectólogo también acotó que es importante que la ciudadanía tome conciencia de que existen nuevos linajes de una de las variantes que hizo que enfrentemos una nueva ola por la COVID-19. Esto en referencia a ómicron, ya que BA2 y BA3 han desplazado a la variante que se había posicionado en diferentes países y están volviendo a generar picos de contagios.

“Es un hecho que estos nuevos linajes ya deben estar en el país, solamente que aún no los hemos detectado. Los reportes indican que, en Estados Unidos, el 72% de los hallazgos corresponden a BA2, mientras que en España y Canadá corresponde al 68% y al 78%, respectivamente. He tenido pacientes que me han llamado, teniendo tres vacunas, han tenido contacto con personas de España y al mes y medio de haberse infectado con el virus han vuelto a contagiarse. No debemos esperar a que tengamos a varias personas infectadas para recién volvernos a cuidar”, recalcó.

¿Desde cuándo esta medida comenzará a entrar en vigencia?

Según lo indicado por el Ministerio de Salud, la medida iniciará este 1 de mayo en las regiones donde se haya alcanzado el 80% de inmunizados mayores de 60 años con tres dosis y 80% de vacunados mayores de 12 años con dos dosis.

¿En qué regiones se podrá acatar la medida?

Las regiones que tendrán como opción esta nueva medida serán: Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincias, Ica y Áncash.

¿Es requisito que para que la ciudadanía acate la medida que ambos grupos etarios deban tener el 80% de inmunizados?

Sí. En el caso de que algunas regiones no lleguen al porcentaje señalado por el Minsa en uno de los dos grupos etarios, la medida no podrá ser implementada.

