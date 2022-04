Piura: exempleado de Diresa confirma entrega de aportes para mantener trabajo

La denuncia de cobros indebidos al personal de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura para permanecer en sus cargos cobra mayor fuerza con la declaración de un exempleado de la entidad, quien confirmó la exigencia de los aportes por parte de funcionarios de confianza del gobernador Servando García.

El extrabajador, quien no quiso ser identificado por temor a represalias, declaró a La República que durante su permanencia en el área administrativa era presionado para pagar S/120 cada fin de mes si no quería ser despedido.

PUEDES VER: Bodega peruana crea singular método para vender cervezas y hace reír a miles en TikTok

Aseveró que, el cobro lo hacía su jefe directo, aunque dijo que entregaban el dinero a otra persona para llevarlo a un presunto fondo para los gastos del partido del gobernador Servando García, Fuerza Regional.

“Todos tenían que aportar dinero y tenía sus tarifas de acuerdo a lo que ganaban. Es decir, no importa que tan bien hacías tu trabajo, mientras aportes para el partido te podías quedar. Yo estuve ahí por algunos meses, pero me retiré porque mi jefe excede el nivel de confianza con sus trabajadores y eso ya no me gustaba”, expresó.

Aseguró que la denuncia de los cobros indebidos salió a la luz a raíz del despido de un empleado que realizó su aporte mensual pese a que no le renovaron. La persona confirmó que todos los trabajadores de Diresa son conscientes de los aportes que exigen los funcionarios del partido Fuerza Regional.

A través de una serie de audios difundidos por redes sociales, se denunció el cobro de cupos que se estaría ejecutando contra los trabajadores de Diresa para mantener sus empleos y beneficiar a los altos funcionarios. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura dispuso iniciar una investigación de oficio por el escándalo.

El director regional de Salud adjunto, José Chinchayán Varas, se pronunció y confirmó la existencia de estos aportes económicos y aseguró que estos serían de carácter voluntario.