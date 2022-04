Ugarte rechaza uso opcional de mascarillas para vacunados con doble dosis: “Es un grave error”

El último 20 de abril, el Ministerio de Salud indicó que el uso de mascarilla será opcional en lugares abiertos para las regiones donde exista un 80% de población mayor de 60 años con triple dosis y un 80% de personas mayores de 12 años con doble dosis de vacuna contra el coronavirus. Esta última disposición es un “error”, a decir del exministro de Salud Óscar Ugarte.

“Eso me parece erróneo. Incluir ahora el criterio de dos dosis es retroceder en no solo los pasos que se han venido dando, sino la concepción de cómo se contagia el virus y la pandemia”, señaló el exfuncionario este jueves 21 de abril en entrevista con Exitosa. En general, Óscar Ugarte considera que el uso flexible de mascarilla es una buena medida, pero debe mantenerse en lugares cerrados.

PUEDES VER: Retiro de mascarillas en lugares abiertos entrará en vigencia desde el 1 de mayo

Ugarte recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las dosis de refuerzo dentro del sistema de inmunización y el gobierno peruano, desde septiembre del 2021, adoptó esta política. “Ya el año pasado se demostró, con investigaciones en Estados Unidos y otras partes del mundo, que después de 3 o 4 meses el efecto de la segunda dosis se pierde”, remarcó el exministro.

“ Pero ahora se está retrocediendo a dos dosis . Ese es un grave error, porque no solo establece un parámetro que no es protector para las personas, sino que es además un mal mensaje para la población”, continuó el extitular de Salud. Según Ugarte, las personas que no recibieron el refuerzo podrían no acudir a recibir la tercera vacuna, ya que no sería necesario para transitar sin mascarilla.

Actualmente, cinco regiones del país superan el 80% de adultos mayores con triple dosis: Ica (85,1%), Callao (84,9%), Lima Metropolitana (83,5%), Lima Provincias (83%) y Áncash (80,7%). Asimismo, estas regiones cumplen la segunda condición para dejar de lado las mascarillas; es decir, que por lo menos el 80% de su población mayor de 12 años recibió dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.