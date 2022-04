Callao: inquilina estaría detrás del secuestro y robo a vivienda de empresario

Secuestran y roban más de 30.000 soles a un empresario del Callao. El hombre, que luego de unas horas fue liberado, acusa a su inquilina de participar en el asalto y acto delictivo que se registró el último miércoles en Bellavista.

La acusada responde al nombre de Carolaine Quispe Sáenz y, según los familiares de la víctima, habría contactado al resto de hampones que se llevaron al trabajador de los exteriores de su vivienda.

Cuando esto pasó, otros delincuentes entraron al predio con el objetivo de llevarse elementos de valor. Durante su búsqueda, encontraron dinero y joyas que estaban valorizadas en más de 10.000 soles.

Por su parte, el hombre fue llevado a un descampado del distrito de San Martín de Porres (SMP). Ahí, los malhechores le quitaron los 37.000 soles que recién había cobrado.

“Me han tenido siempre en su carro. Estaba en poder de ellos. No me dejaban que haga nada. Me rebuscaron varias veces y ya en la tercera me encuentran el paquete de dinero. Ahí tenía 37.000 soles (…) Yo la invité a la casa (a su inquilina) y me sorprendió, porque no pensé que iba a actuar de esa manera”, relató el agraviado a Panamericana Noticias.

Sin embargo, el asalto en la vivienda se frustró, debido a que la pareja de la víctima dio aviso a los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). Allí, los uniformados encontraron a Carolaine Quispe Sáenz y sus cómplices rebuscando entre todas las pertenencias.

“Ellos compartieron un vino. Yo pienso que, como ya tenía los delincuentes abajo, hizo de todo para que mi hermano baje. Ahí ya lo encañonaron y se lo llevaron”, comentó la hermana del afectado al mismo medio.

Luego de unas horas, el empresario fue abandonado en la jurisdicción de SMP. El caso ya está en manos de las autoridades y, en las próximas horas, estarían capturando al resto de sujetos que participaron en el hecho delictivo.