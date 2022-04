Arequipa: Educación se desentiende de vacunación a escolares

Roberth Orihuela Q.

La jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Giovanna Valdivia Manrique, lamentó que la vacunación COVID-19, en escolares avanza lento.

Uno de los motivos, explicó, es que no hay una verdadera articulación con la gerencia regional de Educación, que permita coordinar con los maestros y padres de familia para realizar las inoculaciones directamente en las instituciones educativas.

“Los intentos de articulación han sido infructuosos. Sé que la dirección de Promoción (de la Geresa) se ha reunido con el gerente de Educación (Cesareo Benavente Velia), pero hasta el momento no hay ningún resultado, no hay respuesta ni cronograma para avanzar en la vacunación en los colegios. Si hacemos un análisis, no hay un involucramiento, una política del sector Educación para inocular lo más pronto posible a los niños”, explicó la médico.

Valdivia Manrique dijo que, por su lado, continúa con la campaña permanente de vacunación, pero cada vez son menos los niños que acuden a ponerse la primera o segunda dosis.

Explicó que es el grupo etario con el avance de cobertura más bajo de todos. Esto a pesar de que el gobierno oficializó aforos en los colegios al 100%. La jefa de Inmunizaciones se pregunta cómo se haría, si no pueden vacunar.

Y es que se acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), solo el 50.6% de los niños de entre 5 y 11 años han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Mientras que el 31.5% han recibido la segunda dosis. Con esto, el promedio de inoculados ha bajado a apenas 155 niños por día. Arequipa es la octava región con los peores resultados en la vacunación de menores.

“Hoy, la mejor estrategia para inocular a todos los niños posibles es ir a los colegios. Son los profesores los que pueden coordinar con los papás y lograr su autorización para que sus hijos se vacunen. Nosotros sólo tendríamos que esperar al llamado y vamos a las instituciones. Pero tiene que ser una política regional”, finalizó Valdivia Manrique. ❖

Distracciones

Uno de los motivos por lo que el gerente podría no estar atento a la vacunación es que tiene varios cuestionamientos. El primero es la investigación que se le sigue por recibir doble sueldos, por sus cargos como docente en la Unsa, en el conservatorio de música Duncker Lavalle y en la escuela de arte Carlos Baca Flor.

Ya no responde. Este medio intentó comunicarse con el gerente de Educación, pero no respondió las llamadas.