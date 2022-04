Arequipa: alumnos del Colegio Independencia sin docentes de matemáticas ni artes

Padres de familia del Colegio Independencia Americana protestaron este jueves en la sede del Gobierno Regional de Arequipa, exigiendo el r eemplazo de docentes ausentes y la contratación de más personal de limpieza y vigilancia para esta institución educativa que tiene más de 1.300 alumnos.

Roxana Mejía, madre de familia de un alumno de primer año, contó que desde que inició el año académico su hijo no tiene docente de matemáticas ni de artes. “ Mi hijo no está haciendo estos cursos porque no hay docentes y por eso pedimos sus reemplazos . Hemos hecho el pedido a la UGEL Norte y la Gerencia Regional de Educación, pero no nos han hecho caso”, indicó.

Los padres de familia tienen entendido que el docente de matemáticas afronta actualmente un proceso administrativo y que por ello no ha podido realizar clases, mientras que el maestro de artes se encuentra ausente.

Glicerio Chullo decidió traer a su hijo desde la provincia de Castilla para que estudie en el Colegio Independencia por su prestigio, pero le terminó decepcionando la falta de docentes.

“Me decepciona que hasta ahora no hayan puesto reemplazos, mi hijo prácticamente no ha avanzado este curso y no tiene notas”, indicó el padre de familia.

Los apoderados exigieron también la contratación de 4 personas de vigilancia y otros 4 de limpieza, ya que los que cuentan no se abastecen.

Durante la mañana el director del plantel y una comitiva de padres de familia ingresaron para poder conversar con la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez.