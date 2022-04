Trujillo: denuncian existencia de mafia de licencias de conducir

Los representantes de la Asociación de Escuelas de Manejo de La Libertad y la Confederación Nacional de Entidades Complementarias al Transporte denunciaron la existencia de una mafia de licencias de conducir, la cual no fue erradicada del todo en el operativo del 2021. Además, piden evaluar la permanencia de la gerente regional de Transportes Edith Chuco, quien no está cumpliendo con las labores para las que fue nombrada, según indican.

El hecho de que la región de La Libertad no cuente con un centro de evaluación ha perjudicado a más de 1.000 conductores profesionales y nuevos, lo que promueve que se abra una ventana para que personas inescrupulosas se aprovechen de los usuarios y tramiten estas licencias en otras regiones del país de una manera no ética, señalaron a URPI-La República los representantes de estas instituciones.

“ Nosotros tenemos una problemática muy seria, en relación con la poca preparación que se tiene en la Gerencia Regional de Transportes para manejar esta situación. Hace un mes que en esta ciudad no existe la posibilidad para que un conductor pueda recategorizar o sacar una nueva licencia de conducir, debido a que no puede realizar su evaluación, porque no se cuenta con un centro especializado para tal fin, terminó la concesión con el anterior y se dejó desprotegida esta ”, expresó Jean Carlos Suarez Mendoza, de la Confederación Nacional de Entidades Complementarias al Transporte.

“Esto deja la posibilidad abierta a que el usuario, al no ser atendido, sea abordado en las afueras de la Gerencia de Transportes por tramitadores de dudosa procedencia que prometen realizar estos exámenes en otros lugares como Ancash o Huacho y, por una suma de dinero, en 48 horas, las personas interesadas ya tienen sus licencias, quedando la duda de si estas personas están capacitadas para estar al frente de un volante, poniendo en riesgo quizás la vida de la población”, agregó.

Piden salida de gerente

Además, estos representantes de los gremios antes mencionados vienen exigiendo que se evalué el accionar de la gerente de Transportes Edith Chuco, a quien enviaron una carta notarial haciendo conocer todos estos detalles; sin embargo, nunca recibieron una respuesta por parte de la funcionaria.

Jean Carlos Suarez Mendoza, de la Confederación Nacional de Entidades Complementarias al Transporte, denunció problemática en Gerencia de Transportes. Foto: Yolanda Goicochea/ URPI-LR

“El gobernador Manuel Llempen debería evaluar las acciones que realiza esta señora (Edith Chuco), porque con su forma de proceder está perjudicando a los conductores y con ello pone en riesgo a la población. Ojalá se puedan remediar todos estos problemas que se están generando en esta gerencia”, detalló Suarez Mendoza.

Hace descargo

La gerente regional de Transporte, Edith Chuco habló con La República mediante el hilo telefónico señaló que, “Es totalmente falso”, lo que argumentan en su contra representantes d elos conductores y que si existe un centro de evaluación. “Si existe y está en el kilometro 1 de Salaverry”, agregó la funcionaria regional.