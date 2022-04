Adiós a medidas antiCOVID: uso de mascarillas será opcional y aforo en colegios irá al 100%

Tras la sesión del Consejo de Ministros, realizada este miércoles 20 de abril, el Gobierno anunció nuevas medidas que se aplicarán a partir de los próximos días, cuando se realice la promulgación de la norma correspondiente en el Diario El Peruano.

Uno de los anuncios más esperados por los ciudadanos fue la decisión de la cartera de Salud acerca del uso obligatorio de mascarillas, medida de bioseguridad que se viene aplicando en el país y en todo el mundo desde el inicio de la pandemia, ya que, de acuerdo con infectólogos, las gotículas expulsadas por las vías respiratorias y oral son el principal medio de contagio del coronavirus SARS-CoV-2.

Por otro lado, el sector educativo hizo precisiones con respecto al aforo en las aulas y el distanciamiento social en las instituciones educativas. Las recientes disposiciones complementan el retorno de las clases presenciales tras dos años de virtualidad debido a la crisis sanitaria.

Uso de mascarillas ya no será obligatorio

En conferencia de prensa, el primer ministro, Aníbal Torres, anunció que el uso de mascarillas ya no será obligatorio en espacios abiertos; no obstante, el levantamiento de esa medida de bioseguridad no se aplicará de igual forma en todas las regiones del país.

Esta disposición solo regirá en regiones donde el avance de la vacunación contra la COVID-19 sea de más del 80% con tercera dosis en población mayor de 60 años, según confirmó el Ministerio de Salud (Minsa).

Las jurisdicciones que deseen sumarse al uso facultativo de las masacrillas también deben tener a más del 80% de vacunados mayores de 12 años con segunda dosis.

Así, hasta la fecha, las regiones que cumplen con ambos requisitos son Ica, Callao, Lima Metropolitana, Lima Provincias y Áncash, donde el uso de mascarillas ya podrá ser opcional, pero solo en lugares abiertos y con distanciamiento social.

Uso de mascarillas dejará de ser obligatorio en Lima y Callao. Foto: La República

PUEDES VER: Defensoría rechaza propuesta de eliminar uso de mascarillas en espacios abiertos

En ese contexto, el Minsa brindó detalles del avance en las cinco zonas del país que superan el 80% de población mayor de 60 años vacunados con la tercera dosis contra la COVID-19. Entre ellas figuran Ica (85,1%), Callao (84,9%), Lima Metropolitana (83,5%), Lima Provincias (83%) y Áncash (80,7%).

Los departamentos mencionados también cumplen con la segunda disposición que es contar con el 80% de cobertura de ciudadanos inmunizados con dos dosis en personas de 12 años a más. Figuran Ica, con el 95,7%; le sigue Callao; con el 93,4%, Lima Provincias; con el 93,2%, Lima Metropolitana; con el 92,5% y Áncash; con el 92,1%.

Además, a este último grupo se suman los departamentos de Tumbes; con el 91,5%, Piura; con el 88,4%, La Libertad; con el 88,3%, Moquegua; con el 88,2%, Arequipa; con el 87,4%, Pasco; con el 86,4%, Lambayeque; con el 86,1%, Apurímac; con el 85,6%, Junín; con el 85,4%, Cusco; con el 82,7% y Cajamarca; con el 81,7%.

Sin embargo, estas regiones aún deben llegar al 80% de ciudadanos mayores de 60 años con las tres dosis para que se aplique el levantamiento del uso de mascarilla.

Eliminación de restricciones por coronavirus en colegios

A su turno, el ministro de Educación, Rosendo Serna, informó a la población la eliminación del metro de distancia entre los estudiantes dentro del aula, por lo que el aforo será del 100% en las clases presenciales.

“Luego de un debate con el equipo técnico del sector salud, se ha definido el tema de la eliminación del metro de distancia. Eso va permitir que los alumnos tengan un aforo, en sus aulas, del 100% (…) Queremos garantizar el 100% de presencialidad; un componente adicional es el compromiso de que los maestros se vacunen al 100%”, señaló el titular del sector.