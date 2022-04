INS y expertos: No es viable la castración química

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (INS) en el 2018, llamado ‘Terapia hormonal para agresores sexuales con desórdenes parafílicos’, indica que la evidencia disponible sobre la castración química (terapia hormonal) en el Perú “es escasa y de baja calidad en pacientes con desórdenes parafílicos con alto o bajo riesgo de agresión sexual”.

Y dos urólogos consultados por este diario refieren que no es viable implementarla en el país por varias razones.

El médico Antonio Grandez señala, por ejemplo, que la castración química es un procedimiento con inyectables que se utiliza habitualmente en pacientes con cáncer de próstata. Disminuye la testosterona y en efecto reduce la libido.

Tiene un alto precio

Además, dijo que no es viable porque el costo de estas ampollas es de 300 a 400 soles y se coloca una mensual. Si no se aplica en ese tiempo, pierde el efecto. En ese marco, recordó que el Estado no tiene ni la estructura ni el poder de seguimiento adecuado, pues en los penales no hay las condiciones para implementarla, incluso hay problemas de alimentación y salud en los reos.

“Es más, el Estado se queda muchas veces sin presupuesto, o se queda sin medicamentos en los hospitales de este tipo”, dijo en referencia a los pacientes con cáncer a la próstata.

Además, hay efectos adversos como osteoporosis, anemia y arritmias cardiacas. “Y el médico puede ser denunciado por la familia del victimario por firmar la orden”.

Sobre el tema, el exministro de Salud Alberto Tejada refiere que sí es posible pero no viable. Recordó que en las naciones donde se ha implementado la castración química no se ha logrado los resultados esperados. “El problema del pedófilo no está en sus genitales, sino en su cabeza”. Agregó que en este tema hay más un enfoque de salud mental y educación.

Por su parte, el ministro de Salud, Jorge López, descartó la opción de la castración quirúrgica, y sobre la química dijo que será discutida hoy en el Consejo de Ministros.