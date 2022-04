Puno: ronderos castigan a consejero que incumplió demandas de localidad

El consejero de la provincia de Melgar en Puno, Samuel Pacori López, fue castigado por las rondas campesinas el último domingo 17 de abril. La autoridad tuvo que correr y realizar ejercicios como parte de un castigo disciplinario durante un encuentro provincial en el distrito de Santa Rosa.

Comuneros le reclamaron al consejero por incumplir las demandas de la provincia y no escuchar los diversos pedidos de la población. Ante ello, la Central Distrital de Rondas Campesinas de Orurillo aplicó un castigo disciplinario, que consistió en que la autoridad trote en el complejo deportivo de Nuñoa y realice ‘ranas’.

Pacori López no pudo negarse y realizó el ejercicio físico .

“Esto es porque el señor consejero no ha coordinado con algunas autoridades, tampoco responde a las preguntas. Por no preocuparse, por no visitar a los distritos”, destacaron los ronderos mientras el consejero trotaba.

Tras cumplir su castigo disciplinario, Pacori López se comprometió a escuchar los reclamos de la población en la provincia de Melgar.

“Ahora recién podemos aplaudir (al consejero) porque ha cumplido con la disciplina impuesta por la ronda campesina”, indicaron los pobladores.