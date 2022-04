Paro regional en Cusco: estos son los principales pedidos de los gremios de agricultores

A pesar de la reunión que sostuvieron con el primer ministro, Aníbal Torres, los agricultores, estudiantes, cocaleros, obreros y trabajadores del sector público continúan el paro de 48 horas, y advierten que medida podría radicalizarse a partir del lunes si el mandatario Pedro Castillo no brinda soluciones a sus exigencias.

El primer día de paro hubo bloqueos en distintas provincias de Cusco. A las protestas se sumaron movilizaciones de obreros y otros gremios. En la ciudad no hubo transporte público ni taxis. Esto provocó que muchos ciudadanos se trasladen a pie a sus centros de labores.

Entre sus reclamos, los manifestantes exigen al Gobierno el cumplimiento de sus promesas, como la reducción del precio de combustible y de los productos de primera necesidad. Además, demandan al Congreso desistir de su papel obstruccionista.

¿Cuál fue el detonante del paro regional en Cusco?

Los agricultores y campesinos del Cusco iniciaron el paro de 48 horas el último 18 de abril, tras el incumplimiento de las promesas del presidente Pedro Castillo, quien prometió una segunda reforma agraria, en un discurso en el Sacsayhuamán, hace seis meses. A esto se le suma el abandono del agro y el alza en el costo de vida, a causa del incremento de los precios de primera necesidad e insumos agrarios.

El secretario de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac), Walter Torres, aseguró que la subida de los insumos agrarios y productos de primera necesidad han agudizado la problemática del agricultor y campesino. “Estamos en agonía. Pese a que los fertilizantes están por las nubes, nuestros productos agrícolas están desvalorizados. Una arroba de papa que vendemos a los comerciantes a S/ 10 no alcanza para comprar una botella de aceite. Tenemos que vender 12 kg de habas para poder comprar un aceite con S/ 12″, detalló.

Para los agricultores cusqueños, una segunda reforma agraria permitiría el apoyo financiero del Estado, además de la tecnificación en el riego, la industrialización y el valor de sus productos. No obstante, el presidente de la Junta de Usuarios de Riego, Marco Pino, aseguró que ninguno de esos compromisos se ha cumplido.

A las 48 horas del paro seco, se han plegado obreros, comerciantes, universitarios, empleados públicos, cocaleros, distribuidores de gas y transportistas, quienes refieren que la exoneración del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) del combustible no se ha reflejado en los precios de los grifos.

Por su parte, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Germán Santoyo, argumentó que sus sueldos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta básica familiar. “Se aplicó para productos y no para insumos, los precios no bajan. Con sueldos de menos de 1.000 soles, ¡cómo calmar el hambre!”, increpó.

¿Cuáles son las demandas de los manifestantes de Cusco?

De acuerdo Santoyo, los trabajadores, agricultores y demás organizaciones de diversos sectores productivos han concentrado sus reclamos al Gobierno en las siguientes demandas:

Contra el alza de costo de vida, combustible y gas doméstico.

Implementación del programa de desarrollo agrario - segunda reforma agraria.

Por una educación pública como derecho fundamental y de calidad.

Vigencia de la salud pública integral, dotación de infraestructura y equipamiento personal especializado suficiente.

Lucha frontal contra la corrupción, sanción y confiscación de bienes ilícitamente adquiridos.

Revisión de contratos de gas, con Perú Rail y pago de impuesto.

Conclusión de ejecución del proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Generación de puestos de empleo para los miles de desocupados a nivel nacional.

Contra el alza de tarifas de luz y agua y otros servicios básicos.

Convocatoria a la asamblea constituyente con el pueblo soberano y plurinacional.

Respuesta e intentos de solución desde el Ejecutivo

En un primer momento, el presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, acompañado del titular del Mincetur, Roberto Sánchez, y el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, se reunió con los dirigentes de los distintos gremios con el objetivo de evitar el paro de 48 horas.

Sin embargo, pese a firmar un acta de la mesa de diálogo, el paro continúo. “No creemos en actas ni en las mesas técnicas. Hoy ni se tocó la segunda reforma agraria. Si el jueves y viernes el presidente no nos trae soluciones, nos vamos a una huelga indefinida desde el lunes”, indicó Walter Torres.

Entre los compromisos contemplados en el acta está la instalación de una mesa de trabajo para el 21 de abril, y la realización de un Consejo de Ministros Descentralizados para el próximo viernes 22 de abril.

En esa línea, el Ejecutivo publicó la resolución ministerial Nº 123-2022-PCM, la cual dispone la creación del grupo de trabajo denominado “Mesa Técnica de Diálogo para el desarrollo del departamento de Cusco”.

Este mesa tendrá como finalidad “contribuir a identificar posibles soluciones a la problemática social, agraria, turística, minera, así como educativa y de salud del departamento de Cusco, a partir de analizar cada uno de los puntos de la plataforma de lucha presentada por las Organizaciones Unidad de la región del Cusco y establecer un Plan de Trabajo conjunto entre los integrantes”.